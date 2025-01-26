En'âm Suresi'nin 121-123. ayetleri, Allah'ın adaletini, kullarına sunduğu rehberliği ve her bireyin kendi amellerinin sonuçlarına katlanacağını vurgular. Allah'a teslim olmak, hidayet nurunu kazandırırken, inkâr ve zulüm ise insanı karanlıklara sürükler. Bu nedenle, her müminin Allah'ın emir ve yasaklarına dikkatle uyması ve toplumun fitne odaklarından uzak durması gereklidir. Enam Suresi 121-122-123. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bizlere bu konularda bilgi verir.

Enam Suresi 121-122-123. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi 121-122-123. Ayet Okunuşu

121. Ayet: Ve la te'külu mimma lem yüzkerismüllahi aleyhi ve innehu lefısk ve inneş şeyatıyne le yuhune ila evliyaihim li yücadiluküm ve in eta'tümuhüm inneküm le müşrikun

122. Ayet: E ve men kane meyten fe ahyeynahü ve cealna lehu nuray yemşı bihı fin nasi ke mem meselühu fiz zulümati leyse bi haricim minha kezalike züyyine lil kafirıne ma kanu ya'melun

123. Ayet: Ve kezalike cealna fı külli karyetin ekabira mücrimıha li yemküru fıha ve ma yemkürune illa bi enfüsihim ve ma yeş'urun

Enam Suresi Okunuşu İçin Tıklayınız

Enam Suresi 121-122-123. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

121. Ayet: Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına, sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz.

122. Ayet: Ölü iken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine ışık tuttuğumuz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kâfirlere yaptıkları böyle güzel gösterilmiştir.

123. Ayet: Bunun gibi biz, her ülkede suçlu ve günahkârların elebaşılarına, orada entrika peşinde koşma imkânı vermişizdir. Ama onlar farkında olmadan yalnız kendilerini aldatırlar.