Enam Suresi 122. Ayet - Enam Suresi 122. Ayeti Okunuşu ve Anlamı

Enam suresi, insanların doğru yolu bulması için son derece önemlidir. Bu surede, Allah'ın varlığının ve birliğinin anlatıldığı, iman etmeyenlerin ise gaflete uğradığı anlatılmıştır. Kuran'ı Kerim'de en kıymetli surelerden biri olan Enam suresi, İslami inanç noktasında önemlidir. Enam suresinin ilk üç ayetini özellikle sabah çıktığında üç defa okuyan kişi, 70000 melek tarafından korunur. Mekke döneminde indirilen bu surenin 122. ayeti de maddi ve manevi hastalıklar için önemlidir. Zenginlik ve bol kazanç için bu ayeti okumak gerekir.

Enam Suresi 122. Ayeti Arapça Okunuşu

Enam Suresi 122. Ayeti Türkçe Okunuşu

E ve men kane meyten fe ahyeynahu ve cealna lehu nuren yemşi bihi fin nasi ke men meseluhu fiz zulumati leyse bi haricin minha, kezalike zuyyine lil kafirine ma kanu ya'melun.

Enam Suresi 122. Ayeti Anlamı

Ölü iken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine ışık tuttuğumuz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkmayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kâfirlere yaptıkları böyle güzel gösterilmiştir.

Enam Suresi 122. Ayeti Tefsiri

Bir önceki âyette müşriklerin, şeytanların telkinleri altında müminlere karşı mücadele açmasından söz edildikten sonra bu âyette, belirtilen iki kesimin durumu parlak bir temsille değerlendirilmektedir. Burada müminlerin İslâm'ı kabul etmelerinden önceki durumu, bir ölü gibi bütünüyle hayır ve faydadan yoksun kalmış olanın durumuna benzetilmiştir. Çünkü küfür ve şirk, insanın hakkı bâtıldan ayırarak kurtuluş yolunu bulmasına engel olur. Buna karşılık Allah'ın kendisine İslâm'ı nasip ettiği kişi ise, yeniden hayata kavuşmuş insan gibi, gerçeği gerçek olmayandan, doğru ve yararlı olanı yanlış ve zararlı olandan ayırt etme imkânına kavuşmuştur; böylece iman nuruyla zihni ve kalbi aydınlanan kişinin bu sayede yolu da aydınlık olur. İnkâra saplanmış olan için ise, küfrü devam ettiği sürece karanlıktan kurtuluş ümidi de kalmamıştır. 121. âyette belirtildiği üzere inkârcılar, şeytanların telkin ettiği vesveselerle muhâkeme ve değerlendirme disiplinlerini kaybettikleri için yaptıkları çirkin işler de artık kendilerine güzel gösterilmiştir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 464