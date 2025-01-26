En'âm Suresi'nin 130-132. ayetleri, Allah'ın adaletini ve insanların sorumluluğunu hatırlatan önemli mesajlar içermektedir. Bu ayetler, dünya hayatının aldatıcı olduğunu vurgular ve insanları ahiret bilinciyle hareket etmeye teşvik eder. Allah'ın her şeyden haberdar olduğunu bilmek, O'na olan bağlılığı artırır ve insanları daha bilinçli bir şekilde yaşamaya yönlendirir. Enam Suresi 130-131-132. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı, genel olarak bizlere bunlardan bahseder.

Enam Suresi 130-131-132. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi 130-131. Ayet:

Enam Suresi 132. Ayet:

Enam Suresi 130-131-132. Ayet Okunuşu

130. Ayet: Ya ma'şeral cinni vel insi e lem ye'tiküm rusülüm minküm yekussune aleyküm ayatı ve yünziruneküm likae yevmiküm haza kalu şehidna ala enfüsina ve ğarrathümül hayatüd dünya ve şehıdu ala enfüsihim ennehüm kanu kafirın

131. Ayet: Zalike el lem yekür rabbüke mühlikel kura bi zulmiv ve ehlüha ğafilun

132. Ayet: Ve li küllin deracatüm mimma amilu ve ma rabbüke bi ğafilin amma ya'melun

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Enam Suresi 130-131-132. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

130. Ayet: Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size âyetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? "Kendi aleyhimize şahitlik ederiz" derler; dünya hayatı onları aldatmış oldu ve (âhirette) kâfir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler.

131. Ayet: Bu da demektir ki, halkı habersizken, rabbin haksızlıkla ülkeleri helâk etmemektedir.

132. Ayet: Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.