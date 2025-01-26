Enam Suresi'ni okurken, Allah'ın düzeninin kusursuzluğuna ve insanların bu düzene karşı sorumluluğuna dikkat çekilir. Bu ayetlerde geçen ifadeler, varlıklar arasındaki dengeyi, insanların bu dengeden nasıl faydalandığını ve bu nimetlerin şükrünü nasıl eda etmeleri gerektiğini vurgular. Enam Suresi 142-143-144. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı hakkında bilgi sahibi olmadan önce bunların hangi bağlamda indirildiğini, kime hitap ettiğini ve neden bu kadar özel bir vurgu yaptığını keşfetmek gerekir.

Enam Suresi 142-143-144. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi 142-143-144. Ayet Okunuşu

142. Ayet: Ve minel en'ami hamuletev ve ferşa külu mimma razekakümüllahü ve la tettebiu hutuvatiş şeytan innehu leküm adüvvüm mübın

143. Ayet: Semaniyete ezvac mined da'nisneyni ve minel ma'zisneyn kul azzekerayni harrame emil ünseyeyn nebiunı bi ılmin in küntüm sadikıyn

144. Ayet: Ve minel ibilisneyni ve minel bekarisneyn kul azzekerayni harrame emil ünseyeyni emmeştemelet aleyhi erhamül ünseyeyn em küntüm şühedae iz vessakümüllahü bi haza fe men azlemü mimmeniftera alellahi kezibel li yüdıllen nase bi ğayri ılm innellahe la yehdil kavmez zalimın

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Enam Suresi 142-143-144. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

142. Ayet: Yine O, hayvanlardan da irili ufaklı var edendir. Allah'ın size rızık olarak verdiğinden yiyin de şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır.

143. Ayet: O, (Hayvanlardan) sekiz eşi de yaratandır: (Erkek ve dişi olarak) koyundan iki, keçiden de iki. Ey Muhammed! De ki: "Allah iki erkeği mi haram kıldı, yoksa iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan (yavru)ları mı? Eğer doğru söyleyenler iseniz bana bilerek haber verin."

144. Ayet: Yine (erkek ve dişi olarak) deveden iki, sığırdan da iki. De ki: "İki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan (yavru)ları mı? Yoksa Allah size bunları haram ettiğinde orada hazır mı idiniz!?" İnsanları bilgisizce saptırmak için Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kimdir? Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.