Enam Suresi'nin 151, 152 ve 153. ayetleri, hak ve batıl arasındaki mücadele, inkârcıların tutumu ve kalbin kararma durumu gibi önemli konulara değinmektedir. Bu ayetler, müminlere doğru yolda sabırlı olmaları ve inkârcılara karşı tebliğ görevlerini yerine getirmeleri konusunda önemli mesajlar vermektedir. Enam Suresi 151-152-153. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı, Kur'an'ı daha iyi anlamak ve tefsirlerde yer alan açıklamalardan daha fazla istifade etmek için önemlidir.

Enam Suresi 151-152-153. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi 151-152-153. Ayet Okunuşu

151. Ayet: Kul tealev etlü ma harrame rabbüküm aleyküm ellatüşriku bihı şey'a ve bil valideyni ıhsana ve la taktüluevladeküm min imlak nahnü nerzükuküm ve iyyahüm ve la takrabül fevahışe ma zahera minha ve ma betan ve la taktülünnefselletı harramellahü illa bil hakk zaliküm vessaküm bihılealleküm ta'kılun

152. Ayet: Ve la takrabu malel yetımi illa billetı hiya ahsenühatta yeblüğa eşüddeh ve evfül keyle vel mizane bil kıst la nükellifü nefsen illa vüs'aha ve iza kultüm fa'dilu ve lev kaneza kurba ve bi ahdillahi evfu zaliküm vassaküm bihı leallekümtezekkerun

153. Ayet: Ve enne haza zıratıy müstekıymen fettebiuh ve la tettebius sübüle fe teferraka biküm an sebılih zalikümvassaküm bihı lealleküm tettekun

Enam Suresi 151-152-153. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

151. Ayet: (Ey Muhammed!) De ki: "Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşrû bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız."

152. Ayet: Rüşdüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. (Birisi hakkında) konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa adil olun. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte bunları Allah size öğüt alasınız diye emretti.

153. Ayet: İşte bu, benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip O'nun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti.