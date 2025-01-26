Enam Suresi 157-158-159. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Enam Suresi Kur'an'ın 127. sayfasında başlayan ve 149 sayfasında son bulan, 7. ve 8. cüzlerde yer alan bir suredir. 165 ayetten meydana gelen bu sure Mekke döneminde indirilmiştir. Bazı ayetleri ise Medine dönemine aittir. Bu surenin 157-158-159. ayetleri vahiy ve ahiretteki hesaplaşmaya dair mesajlar içerir. Enam Suresi 157-158-159. ayet okunuşu ile Arapça yazılışı ile Türkçe anlamı Müslümanlar için derin anlamlara sahiptir.

Enam Suresi 157-158-159. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi 157-158-159. Ayet Okunuşu

Enam Suresi, Kur'an-ı Kerim'in altıncı suresi olup, toplamda 165 ayetten oluşur. Mekke döneminde indirilen sure 7. ve 8. cüzlerde yer alır. Ama bazı ayetler Medine'de nazil olmuştur. Sure adını 136, 138 ve 139. ayetlerde geçen "en'âm" kelimesinden alır. Bu kelime koyun, keçi, deve ve sığır gibi ehli hayvanları ifade eder. Enam Suresinde tevhit, peygamberlik, ahiret ve ahlaki kurallar detaylı şekilde ele alınır. Sureye ait 157-158-159. ayetlerin okunuşu ise şu şekildedir;

157.Ev tekulu lev enna ünzile aleynel kitabü le künna ehda minhüm fe kad caeküm beyyinetüm mir rabiküm ve hüdev ve rahmeh fe min azlemü mimmen kezzebe bi ayatillahi ve sadefe anha seneczillezıne yasdifune an ayatina suel azabi bi ma kanu yasdifun

158.Hel yenzurune illa en te'tiyehümül melaiketü ev ye'tiye rabbüke ev ye'tiye ba'du ayati rabbik yevme ye'tı ba'du ayati rabbike la yenfeu nefsen ımanüha lem tekün amenet min kablü ev kesebet fı ımaniha hayra kulintezıru inna müntezırun

159.İnnellezıne ferreku dınehüm ve kanu şiyeal leste minhüm fı şey' innema emruhüm ilellahi sümme yünebbiühüm bima kanu yef'alun

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Enam Suresi 157-158-159. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Enam Suresi'nin 157, 158 ve 159. ayetleri vahiy ve ahiret inancının önemini vurgulayan mesajlar içerir. Bu ayetlerin Türkçe anlamları ve mealleri ise şöyledir;

157. Ayet: Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa (yahudilere ve hıristiyanlara) indirildi. Biz onların okumalarından habersiz idik" demeyesiniz, yahut, "Eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk" demeyesiniz, diye bu Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden açıkça bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi. Artık Allah'ın âyetlerini yalanlayan ve (insanları) onlardan çeviren kimseden daha zalim kimdir!? İnsanları âyetlerimizden alıkoymaya kalkışanları, yapmakta oldukları engellemeden dolayı azabın en kötüsü ile cezalandıracağız.

Bu ayet Kur'an'ın apaçık bir rehber olduğunu ve ondan yüz çevirenlerin büyük bir azapla karşılaşacaklarını ifade eder.

158. Ayet: (Ey Muhammed!) Onlar (iman etmek için) ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbi'nin gelmesini ya da Rabbinin bazı âyetlerinin gelmesini mi gözlüyorlar? Rabbi'nin âyetlerinden bazısı geldiği gün, daha önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış olan bir kimseye (o günki) imanı fayda vermez. De ki: "Siz bekleyin. Şüphesiz biz de bekliyoruz."

158. ayet iman için fırsatın dünyadayken olduğunu, kıyamet gününde iman etmenin fayda sağlamayacağını bildirir.

159. Ayet: Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, (senin) onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra (O), yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir.

Enam Suresi 159. ayet ise dini gruplara ayırarak bölücülük yapanların Allah katında sorumlu tutulacağını ve İslam'ın birlik anlayışını vurgular.

Enam Suresi 157-158-159. ayet okunuşu ve Arapça yazılışı ile Türkçe anlamı, Müslümanlara vahyin rehberliğini ve Allah'ın birliğine olan inancı hatırlatır.