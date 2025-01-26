Enam Suresi, bu anlamda derin bir hikmetle dolu olan surelerden biridir. İsmini, Allah'ın insanlara bahşettiği nimetlerden biri olan "en'am" (hayvanlar) kelimesinden alan sure, insanın yaratılış, rızık ve şükür konularında bilinçlenmesini amaçlar. Aynı zamanda, Allah'ın kudretine ve rahmetine vurgu yaparak insanın teslimiyet duygusunu güçlendiren bir mesaj taşır. Enam Suresi 16-17-18. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı zorluklara rağmen sabır ve hikmetle ilerlemenin gücünü sergiler.
16. Ayet: Mey yusraf anhü yevmeizin fe kad rahımeh ve zalikel fevzül mübın
17. Ayet: Ve iy yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu ve iy yemseske bi hayrin fe hüve ala külli şey'in kadır
18. Ayet: Ve hüvel kahiru fevka ıbadih ve hüvel hakımül habır
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16. Ayet: (O günün azabı) kimden savuşturulursa gerçekten (Allah) ona acımıştır. İşte bu apaçık kurtuluştur.
17. Ayet: Şayet Allah sana bir zarar dokundursa bunu O'ndan başka giderecek yoktur. Fakat sana bir hayır dokunduracak olsa onu da kimse gideremez. Bil ki O her şeye hakkıyla gücü yetendir.
18. Ayet: O, kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.