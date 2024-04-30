Enam Suresi 160. Ayet Okunuşu - Enam Suresi’nin 160. Ayeti Türkçe Anlamı Ve Meali

Enam Suresi adını, 136, 138 ve 139. âyetlerde yer alan "el-En'âm" kelimesinden almıştır. Enam Suresi 160. ayet, adalet ve karşılık prensibini anlatır. İyilik yapan kişiye on katı sevap verilir. Bu, Allah'ın rahmetinin ve nimetlerinin geniş olduğunun bir göstergesidir. Enam suresi 160. ayet okunuşu başkalarının günahlarını taşımayacaklarını ve Allah'ın elçileri aracılığıyla hidayetin sağlandığını ifade eder. Enam Suresi'nin 160. ayeti Türkçe anlamı ve meali İslam'ın temel prensiplerinden birini açıklar.

Enam Suresi 160. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi 160. Ayet Okunuşu

Men câe bil haseneti fe lehu aşru emsâlihâ, ve men câe bis seyyieti fe lâ yuczâ illâ mislehâ ve hum lâ yuzlemûn(yuzlemûne).

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Enam Suresi'nin 160. Ayeti Türkçe Anlamı ve Meali