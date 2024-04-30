Haberler Yaşam Haberleri Enam Suresi 160. Ayet Okunuşu - Enam Suresi’nin 160. Ayeti Türkçe Anlamı Ve Meali
Giriş Tarihi: 30.4.2024 08:50

Enam Suresi 160. Ayet Okunuşu - Enam Suresi’nin 160. Ayeti Türkçe Anlamı Ve Meali

Enam Suresi'nin nüzul sebebi hakkında farklı rivayetler mevcuttur. En sahih rivayete göre, bu sure Mekkeli müşriklerin putlara tapmalarını ve Allah'a ortak koşmalarını eleştirmek için inmiştir. Enam Suresi 160. ayet okunuşu İslam inancında kişisel sorumluluk, hidayet ve Allah'ın elçileri aracılığıyla rehberlik gibi temel konuları vurgular. Enam Suresi’nin 160. ayeti Türkçe anlamı ve meali biz insanların kendi tercihleri ve eylemleri üzerinden değerlendirileceği hakkında bilgiler vermektedir.

Enam Suresi 160. Ayet Okunuşu - Enam Suresi’nin 160. Ayeti Türkçe Anlamı Ve Meali

Enam Suresi adını, 136, 138 ve 139. âyetlerde yer alan "el-En'âm" kelimesinden almıştır. Enam Suresi 160. ayet, adalet ve karşılık prensibini anlatır. İyilik yapan kişiye on katı sevap verilir. Bu, Allah'ın rahmetinin ve nimetlerinin geniş olduğunun bir göstergesidir. Enam suresi 160. ayet okunuşu başkalarının günahlarını taşımayacaklarını ve Allah'ın elçileri aracılığıyla hidayetin sağlandığını ifade eder. Enam Suresi'nin 160. ayeti Türkçe anlamı ve meali İslam'ın temel prensiplerinden birini açıklar.

Enam Suresi 160. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi 160. Ayet Okunuşu

  • Men câe bil haseneti fe lehu aşru emsâlihâ, ve men câe bis seyyieti fe lâ yuczâ illâ mislehâ ve hum lâ yuzlemûn(yuzlemûne).

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Enam Suresi'nin 160. Ayeti Türkçe Anlamı ve Meali

  • Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır; kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar.

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Enam Suresi 160. Ayet Okunuşu - Enam Suresi’nin 160. Ayeti Türkçe Anlamı Ve Meali
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