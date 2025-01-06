Tarih boyunca helak olan kavimlerin en önemli ortak özelliği, Allah'ı (cc.) ve O'nun gönderdiği peygamberleri inkar etmeleridir. Onlar, peygamberlerini her zaman aşağılamış, söylediklerine inanmamış ve uyarılarını dikkate almamışlardır. Allah'ı (cc.) yalanlamış, putlara tapmış ve ahlaki değerleri hiçe saymışlardır. Enam Suresi 4-5-6. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise onların yok oluşlarına değindiği için mutlaka incelenmelidir.

Enam Suresi 4-5-6. Ayet Okunuşu

Mekke döneminde nüzul olan Enam Suresi, 165 ayetten meydana gelir. Bazı rivayetlere göre, bir kısmı ise Medine'de indirilmiştir. Enam Suresi'nin 4, 5 ve 6. ayetin okunuşu şu şekildedir:

4. Ayet: "Ve mâ te'tîhim min âyetin min âyâti rabbihim illâ kânû anhâ mu'ridîn."

5. Ayet: "Fekad kezzebû bil hakkı lemmâ câehum fe sevfe ye'tîhim enbâ'u mâ kânû bihî yestehziûn."

6. Ayet: "Elem yerav kem ehleknâ min kablihim min karnin mekkennâhum fîl ardı mâ lem numekkinkum ve erselnâs semâe aleyhim midrâren ve cealnâl enhâre tecrî min tahtihim fe ehleknâhum bi zunûbihim ve enşe'nâ min ba'dihim karnen âharîn."

Bu ayetlerde, müşriklerin saptıkları yolun yanlışlığından ve bundan dolayı helak edildiklerinden bahsedilir.

Enam Suresi 4-5-6. Ayet Arapça Yazılışı

Kur'an'ı, Arapçadan okumanın faziletli olduğu bilinen bir gerçektir. Allah Teala'ya Kur'an okuyarak ibadet etmek ve sevap kazanmak için Arapçadan okumak çok daha hayırlıdır. Enam Suresi 4-5-6. ayet Arapça yazılışı ise şöyledir:







Enam Suresi 4-5-6. ayetin Arapçası, yukarıdaki metinde verildiği gibidir. Bu ayetler, iman konusunda öğüt verici nitelikte olduğu için oldukça anlamlıdır. Bundan dolayı, meali ve tefsiri de mutlaka okunmalı ve ne anlatmak istediğini anlamak için üzerinde düşünülmelidir.

Enam Suresi 4-5-6. Ayet Türkçe Anlamı

Allah'a (cc.), peygamberlerine, kutsal kitaplara inanmayaları ve yalanlayanları, dünya ve ahiret hayatında bekleyen sonuçları bildiren Enam Suresi 4-5-6. ayet Türkçe meali aşağıdaki gibi açıklanabilir:

(4) "Rablerinin âyetlerinden onlara bir âyet gelmeye görsün, ondan ille de yüz çevirirler."

(5) "Gerçekten onlar, kendilerine hak geldiğinde onu yalanlamışlardır. Fakat onlara alay ettikleri şeyin haberleri ileride gelecektir!"

(6) "Görmediler mi ki, onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz onca imkânı kendilerine verdiğimiz, gökten üzerlerine bol bol yağmur indirip (evlerinin) altlarından ırmaklar akıttığımız nice nesilleri helâk ettik. Biz onları günahları sebebiyle helâk ettik ve onların ardından başka nesiller meydana getirdik."

4. ayette, Allah'ın (cc.) ayetleri onlara geldiğinde, bu kişilerin onlardan yüz çevirdikleri anlatılır. Bu, O'nun rehberliğini ve mesajlarını reddettiklerinin bir kanıtıdır. 5. ayette, bu yoldan çıkmış insanlara hak geldiğinde onu yalanladıklarından bahsedilir. Ancak onlar, alay ettikleri şeylerin gerçek olduğunu ileride acı bir şekilde anlayacaklardır. Bu, Allah'ın (cc.) mesajlarını reddedenlerin sonunda gerçeği görecekleri anlamına gelir. 6. ayette ise Allah'ın (cc.), onlardan önceki nesilleri günahları nedeniyle helak ettiğini ve yerlerine başka nesilleri getirdiği aktarılır. Bu, O'nun adaletini ve günahkarların cezasını çekeceklerini haber verir.