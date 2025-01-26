Bu surede tevhid inancına yönelik önemli mesajlar yer alır. Enam Suresi 58-60. ayetler, Allah'ın her şey üzerindeki mutlak hakimiyetini ve insanın sorumluluğunu vurgularken, ahiret inancını da güçlendiren evrensel mesajlar taşır. İnsana, hem dünya hem de ahiret için Allah'a güvenip teslim olmayı hatırlatır. Özellikle, Allah'ın her şeyi gören ve bilen olduğunun vurgulamaktadır. Enam Suresi 58-59-60. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bizlere kısaca bu konulardan bahseder.

Enam Suresi 58-59-60. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi 58-59-60. Ayet Okunuşu

58. Ayet: Kul lev enne ındı ma testa'cilune bihı le kudiyel emru beynı ve beyneküm vallahü a'lemü biz zalimın

59. Ayet: Ve ındehu mefatihul ğaybi la ya'lemüha illa hu ve ya'lemü ma fil berri vel bahr ve ma teskutu miv verakatin illa ya'lemüha ve la habbetin fı zulümatil erdı ve la ratbiv ve la yavisin illa fı kitabim mübın

60. Ayet: Ve hüvellezı yeteveffaküm bil leyli ve ya'lemü ma cerahtüm bin nehari sümme yeb'asüküm fıhi li yukda ecelüm müsemma sümme ileyhi merciuküm sümme yünebbiüküm bi ma küntüm ta'melun

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Enam Suresi 58-59-60. Ayet Türkçe Anlamı

58. Ayet: De ki: "Acele istediğiniz şey (azap) benim elimde olsaydı, elbette benimle sizin aranızda iş bitirilmişti. Allah zalimleri daha iyi bilir."

59. Ayet: Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır; onları O'ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O'nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.

60. Ayet: Geceleyin sizi öldüren, gündüzün de neler yaptığınızı bilen; sonra belirlenmiş eceliniz tamamlansın diye (her) sabah sizi dirilten O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'nadır. Sonunda O, yaptıklarınızı size haber verecektir.