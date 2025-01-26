Uyarılmalarına rağmen doğru yola dönmeyenler ahirette cezalandırılacaktır. Bu kişiler, Allah Teâlâ'nın emirlerine uymadıkları için cehennemde azap göreceklerdir. Bu ceza, dünya hayatında işledikleri günahların karşılığı olarak verilecektir. Ancak, Allah'ın (cc.) merhameti geniştir ve tövbe edenler için her zaman bir umut vardır. Enam Suresi 70-71-72. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı incelendiğinde bu konu üzerinde durduğu görülür.

Enam Suresi 70-71-72. Ayet Okunuşu

Enam Suresi, Mekke döneminde inen sureler arasında yer alır. Enam Suresi 70-71-72. ayet okunuşu ise şöyledir:

70. Ayet: Ve zerillezînettehazû dînehum leiben ve lehven ve garrathumul hayâtud dunyâ ve zekkir bihî en tubsele nefsun bimâ kesebet, leyse lehâ min dûnillâhi veliyyun ve lâ şefîun, ve in ta'dil kulle adlin lâ yu'haz minhâ, ulâikellezîne ubsilû bimâ kesebû, lehum şarâbun min hamîmin ve azâbun elîmun bimâ kânû yekfurûn(yekfurûne).

71. Ayet: Kul e ned'û min dûnillâhi mâ lâ yenfeunâ ve lâ yadurrunâ ve nureddu alâ a'kâbinâ ba'de iz hedânâllâhu kellezîstehvethuş şeyâtînu fîl ardı hayrâne lehû ashâbun yed'ûnehû ilâl hude'tinâ, kul inne hudâllâhi huvel hudâ, ve umirnâ li nuslime li rabbil âlemîn(âlemîne).

72. Ayet: Ve en ekîmûs salâte vettekûhu, ve huvellezî ileyhi tuhşerûn(tuhşerûne).

Bu ayetlerde, Allah'a (cc.) inanmakta direnenlerin göreceği azaptan ve dünya nimetlerine aldanıp ahireti unutanlardan bahsedilmiştir.

Enam Suresi 70-71-72. Ayet Arapça Yazılışı

Hadisi şerifte, Enam Suresi'ni dünyaya ait hiçbir sözü karıştırmadan okuyan kişinin geçmiş günahlarının affedileceği belirtilmiştir. Okunması oldukça faziletli olan Enam Suresi'nin 70-71-72. ayet Arapça yazılışı ise şu şekilde:

Bir insan, rızkının artmasını ve hayırlı kazançlar elde etmeyi istiyorsa bu sureyi düzenli olarak okumalıdır.

Enam Suresi 70-71-72. Ayet Türkçe Anlamı

İnananlar için oldukça faydalı mesajlar içeren Enam Suresi 70-71-72. ayetin Türkçe meali ve açıklaması:

(70) "Dünya hayatının aldattığı, dinlerini bir oyuncak ve eğlence edinen kimseleri bir tarafa bırak. Yaptıkları sebebiyle hiç kimsenin bir felâket yaşamaması için Kur'an ile nasihat et. O kimse için, Allah'tan başka ne koruyucu vardır ne de şefaatçi! O, bütün varını fidye olarak verse, yine de ondan kabul edilmez. Onlar, yapıp ettikleri yüzünden felâkete sürüklenmiş kimselerdir. İnkâr ettiklerinden dolayı onlar için kaynar sudan ibaret bir içecek ve elem verici bir azap vardır."

(71) "De ki: "Allah'ı bırakıp, bize fayda da zarar da veremeyecek olan şeylere mi tapalım? Allah bizi doğru yola ilettikten sonra gerisin geri (küfre) dönelim de, arkadaşları "Bizim tarafa gel" diye çağırırken, şeytanların kendisini nefsî arzularına uymaya davet edip açık arazide şaşkın bıraktığı kimse gibi mi olalım? De ki: "Allah'ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir. Bize âlemlerin rabbine teslim olmamız emredilmiştir."

(72) "Namazı dosdoğru kılın ve Allah'tan korkun" diye de (emrolundu). O, huzuruna varıp toplanacağınız Allah'tır."

Enam Suresi Okunuşu İçin Tıklayınız

Enam Suresi'nin 70-72. ayetlerinde, dünya hayatının aldatıcılığına karşı uyarılar yapılır ve Hakk Teâlâ'ya teslim olmanın önemi vurgulanır. Bu ayetlerde, insanların dinlerini oyun ve eğlenceye dönüştürmemeleri, dünya hayatına aldanmamaları gerektiği belirtilir. Ayrıca, Allah'tan (cc.) başka dost ve şefaatçi olmadığı, namazın dosdoğru kılınması ve Allah'tan (cc.) korkulması gerektiği ifade edilir. Bu ayetler, insanları doğru yolda kalmaya ve O'na bağlılıklarını sürdürmeye teşvik eder.