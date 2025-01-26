Enam Suresi 73-74-75. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kur'an-ı Kerim'in altıncı suresi olan Enam Suresi, 165 ayetten oluşmaktadır ve Mekke'de indirilmiştir. Bu sure Kur'an'ın yedinci ve sekizinci cüzlerinde yer almakta olup 73, 74 ve 75. ayetlerinde Allah'ın kudreti, Hz. İbrahim'in putperest kavmiyle olan mücadelesi ve ayetlerin tefekküre vesile olması konu edilmektedir. Enam Suresi 73-74-75. ayet okunuşu ile Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı Müslümanlar için bu derin anlamları ifade etmektedir.

Enam Suresi 73-74-75. Ayet Arapça Yazılışı

73. Ayet

74-75. Ayet:

Enam Suresi 73-74-75. Ayet Okunuşu

Enam Suresi Kur'an-ı Kerim'in yedinci ve sekizinci cüzlerinde yer almakta olup Mekke döneminde indirilmiştir. Toplamda 165 ayeti bulunan bu sure adını 136, 138 ve 139. ayetlerde geçen "el-En'âm" kelimesinden almıştır. En'âm sözcüğü koyun, keçi, deve ve sığır gibi ehli hayvanları ifade eder. Surede tevhit, peygamberlik, ahiret inancı ve batıl inançların reddi gibi konular işlenmiştir. Enam Suresinin özellikle 73-74 ve 75. ayetleri iman esaslarını tefekkür etmede önemli bir yer tutmaktadır. Bu ayetlerin okunuşu ise şöyledir;

73.Ve hüvellezı halekas semavati vel erda bil hakk ve yevme yekulü kün fe yekun kavlühül hakk ve lehül mülkü yevme yünfehu fis sur alimül ğaybi veş şehadeh ve hüvel hakımül habır

74.Ve iz kale ibrahımü li ebıhi azera etettehızü asnamen aliheh innı erake ve kavmeke fı dalalim mübın

75.Ve kezalike nürı ibrahıme melekutes semavati vel erdı ve li yekune minel mukının

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Enam Suresi 73-74-75. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

İnsanlara kainattaki işaretleri görerek Allah'ın varlığını ve birliğini anlamaları gerektiğini hatırlatan Enam Suresinin 73-74 ve 75. ayetlerinin Türkçe anlamları ve mealleri aşağıdaki gibidir;

73. Ayet: O, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah'ın "ol" deyip de her şeyin oluvereceği günü hatırla. O'nun sözü gerçektir. Sûra üflendiği gün de mülk (hükümranlık) onundur. Gaybı da, görülen âlemi de bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.

Enam Suresi'nin 73. ayetinde Allah'ın kudreti, evrenin yaratılışı ve O'nun her şey üzerinde mutlak hakimiyeti vurgulanmaktadır. Bu ayette, Allah'ın "Ol" emriyle her şeyi yarattığı ve kâinatın O'nun hükmüyle var olduğu ifade edilir.

74. Ayet: Hani İbrahim babası Âzer'e, "Sen putları ilah mı ediniyorsun? Şüphesiz, ben seni de, kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum" demişti.

Sureye ait 74. ayette ise Hz. İbrahim'in, babası Azer'e ve kavmine putlara tapmanın yanlışlığını anlattığı aktarılır. Bu ayet, putperestliğin reddini ve tevhit inancının önemini ortaya koyar.

75. Ayet: İşte böylece İbrahim'e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı gösteriyorduk ki kesin ilme erenlerden olsun.

75. ayette ise Allah Hz. İbrahim'e göklerin ve yerin ayetlerini göstererek onun tefekkür ve imanını güçlendirmiştir.