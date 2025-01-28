Enam Suresi peygamberlik, vahiy, yeniden dirilme ve batıl inançların reddi gibi konulara ışık tutar. Ayrıca Hz. Peygamberin ve arkadaşlarının uğradıkları sıkıntılara karşılık onlara teselli ve ümit verir. Enam Suresi 85-86-87. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı değindiği konular açısından önemli ve değerli bilgiler vermektedir.

Enam Suresi 85-86-87. Ayet Okunuşu

85 Ayet. Ve zekeriyya ve yahya ve ıysa ve ilyas küllüm mines salihıyn

86 Ayet. Ve ismaıyle vel yesea ve yunüse ve luta ve küllen faddalna alel alemın

87 Ayet. Ve min abaihim ve zürriyyatihim ve ıhvanihim vectebeyna hüm ve hedeynahüm ila sıratım müstekıym

Enam Suresi 85-86-87. Ayet Arapça Yazılışı

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Enam Suresi 85-86-87. Ayet Türkçe Anlamı

85 Ayet. Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerden idi.

86 Ayet. İsmail'i, Elyasa'ı, Yûnus'u ve Lût'u da hidayete erdirmiştik. Her birini âlemlere üstün kılmıştık.

87 Ayet. Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da. Bütün bunları seçtik ve bunları dosdoğru bir yola ilettik.