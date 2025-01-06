Enam Suresi 88-89-90. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

En'âm Suresi 88-90. ayetler, İslam dininin temel inançlarından olan tevhid ve Allah'ın ayetlerine inanma konularını açıkça ortaya koymaktadır. Bu ayetler, Müslümanlar için doğru yolda kalmanın önemini vurgulamaktadır. Müslümanların hem imanlarını kuvvetlendirmelerini hem de peygamberlerin tebliğlerine sıkı sıkıya bağlı kalmalarını öğütler. Enam Suresi 88-89-90. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamıhakkında bilgi edinerek Allah'ın emirlerine uymanın öneminidaha iyi anlarız.

Enam Suresi 88-89-90. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi 88-89-90. Ayet Okunuşu

88. Ayet: Zalike hüdellahi yehdı bihı mey yeşaü min ıbadih ve lev eşraku le habita anhüm ma kanu ya'melun

89. Ayet: Ülaikellezıne ateynahümül kitabe vel hukme vennübüvveh fe iy yekfür biha haülai fe kad vekkelna bihakavmel leysu biha bi kafirun

90. Ayet: Ülaikellezıne hedellahü fe bi hüdahümuktedih kul la es'elüküm aleyhi ecra in hüve illa zikra lil alemın

Enam Suresi 88-89-90. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

88. Ayet: İşte bu, Allah'ın hidayetidir ki, kullarından dilediğini buna iletip yöneltir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı bütün yaptıkları boşa gitmişti.

89. Ayet: Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şunlar (inanmayanlar) bunları tanımayıp inkar ederlerse, biz onları inkar etmeyecek olan bir kavmi, onlara vekil kılmışızdır.

90. Ayet: İşte, o peygamberler, Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. (Ey Muhammed!) Sen de onların tuttuğu yola uy. De ki: "Bu tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. O (Kur'an), bütün âlemler için ancak bir uyarıdır."