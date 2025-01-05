Mekke döneminde nazil olan Enbiya Suresi, toplamda 112 ayetten meydana gelir. Bu sure, peygamberlerin kıssalarından ve Allah'ın kudretinin eşsiz örneği olan olaylardan bahseder. İlk ayetlerden itibaren insanın ne kadar yanlış yolda olduğu ve tüm uyarılara rağmen bundan vazgeçmediği vurgulanır. Enbiya Suresi 1-2-3. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise insanlığın iman etmemekte inatçı olduğunu vurgular.

Enbiya Suresi 1-2-3. Ayet Okunuşu

Enbiya Suresi'nin 1-2-3. ayetlerinin okunuşu aşağıda belirtildiği gibidir:

1. Ayet: "İkterabe linnâsi hisâbuhum vehum fî gafletin mu'ridûn."

2. Ayet: "Mâ ye'tîhim min zikrin min rabbihim muhdethin illesteme'ûhu vehum yel'abûn."

3. Ayet: "Lâhiyeten kulûbuhum ve eserrun necvellezîne zalemû hel hâzâ illâ beşerun mislukum efetûne's-sihra ve entum tubsırûn."

Bu ayetler, insanların hesap gününe yaklaştığını ve gaflet içinde olduklarını hatırlatır.

Enbiya Suresi 1-2-3. Ayet Arapça Yazılışı

Enbiya Suresi'nin 1-2-3. ayetlerinin Arapça yazılışını merak edenler, aşağıdaki orijinal metni incelemelidir.

Kur'an-ı Kerim'i Arapça'dan okumak, çok faziletli ve sevap olduğundan dolayı Arapçaları mutlaka incelenmelidir.

Enbiya Suresi 1-2-3. Ayet Türkçe Anlamı

Enbiya Suresi'nin 1-2-3. ayetlerinin Türkçeleri incelendiğinde, yoldan sapanların uyarılmalarına rağmen inanmakta direttiğinden ve peygamberlerini küçümsediklerinden bahsettikleri anlaşılabilir.

(1) "İnsanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı; halbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çevirmektedirler."

(2-3) "Ne zaman rablerinden kendilerine yeni bir ihtar gelse, onlar bunu, akılları başka yerde, kendileri oyun ve eğlence içinde iken dinlemişlerdir. O zalimler, "Bu da sizin gibi sadece bir insan değil midir? Şimdi siz göz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz?" diye gizlice fısıldaşmaktalar."