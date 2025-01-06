İnsanları doğru yola getirmek için çeşitli delillere ve kıssalara yer verilen Kur'an-ı Kerim'deki her surede, Allah'a (cc.), peygamberlerine ve indirdiği kitaplara iman etmenin gerekliliğine dikkat çekilir. Enbiya Suresi'nde de zulme sapmış toplumların, Kur'an'a inanmadıklarından, zalimliklerinden, azaba uğradıklarından ve kaçmaya çalıştıklarından bahsedilir. Enbiya Suresi 10-11-12. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı da buna değinmektedir.

Enbiya Suresi 10-11-12. Ayet Okunuşu

Allah'ın (cc.) kudretinden, azabından, rahmetinden ve ona iman etmeyenlerin helakından bahseden Enbiya Suresi 10-11-12. ayet okunuşu şu şekilde:

10. Ayet: "Lekad enzelnâ ileykum kitâben fîhi zikrukum e fe lâ ta'kılûn."

11. Ayet: "Ve kem kasemnâ min karyetin kânet zâlimeten ve enşe'nâ ba'dehâ kavmen âharîn."

12. Ayet: "Fe lemmâ ehassû be'senâ izâ hum minhâ yerkudûn."

Bu ayetler, Allah'ın (cc.) insanlara gönderdiği kitabın önemini ve geçmişteki kavimlerin zulümleri nedeniyle helak edildiklerini anlatmaktadır.

Enbiya Suresi 10-11-12. Ayet Arapça Yazılışı

Enbiya Suresi'nin 10-11-12. ayetini Arapça okumak isteyenler için Arapçaları şu şekilde:





Hadislerde, Kur'an'ı Arapçadan okumanın daha fazla sevap kazandırdığı belirtildiği için Arapça okumak daha faziletli kabul edilir.

Enbiya Suresi 10-11-12. Ayet Türkçe Anlamı

Hangi mesajları içerdiğini anlamak ve özümsemek için ayet-i kerimelerin meallerinin incelenmeleri şarttır. Enbiya 10-11-12. ayeti Türkçe anlamları ise şöyle:

(10) "Andolsun, size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?"

(11) "Biz, halkı zulme sapmış nice ülkeyi yerle bir ettik, arkasından da başka topluluklar vücuda getirdik."

(12) "Azabımızı hissettiklerinde bakarsın ki yerlerinden kaçıyorlar."

Yukarıdaki ayetler, Kur'an'ı okumanın, anlamanın ve inamanın öneminin altını çizmektedir. Ek olarak, geçmişteki kavimlerin zalimlikleri yüzünden azaba uğradıklarına değinmiştir.