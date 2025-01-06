Enbiya Suresi, Allah'ın peygamberlere gönderdiği mesajları, insanlığın yaratılışını ve kıyamet gününü detaylı bir şekilde anlatır. Bu sure içinde yer alan 16, 17 ve 18. ayetler, Allah'ın sonsuz kudretine işaret eder. Günümüzde de evrenin sırları çözülmeye çalışıldıkça, Allah'ın yaratışındaki mükemmellik daha iyi anlaşılmaktadır. Enbiya Suresi 16-17-18. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı doğru bir şekilde anlaşıldığı takdirde, insanın evrenle ve Allah'la ilişkisini daha iyi anlamasına yardımcı olur.

Enbiya Suresi 16-17-18. Arapça Yazılışı

Enbiya Suresi 16-17-18. Ayet Okunuşu

• 16. Ayet: Ve ma halaknes semae vel erda ve mabeynehüma laıbın

• 17. Ayet: Lev eradna en nettehıze lehvel lettehaznahü mil ledünna in künna faılın

• 18. Ayet: Bel nakzifü bil hakkı alel batıli fe yedmeğuhu fe iza hüve zahık ve lekümül veylü mimma tesıfun

Enbiya Suresi 16-17-18. Türkçe Anlamı ve Meali

• 16. Ayet: Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.

• 17. Ayet: Eğer bir eğlence edinmek isteseydik onu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık böyle yapardık.

• 18. Ayet: Hayır, biz hakkı batılın üzerine atarız da beynini parçalar. Bir de bakarsın yok olup gitmiş. Allah'a karşı yakıştırdığınız nitelemelerden ötürü yazıklar olsun size!