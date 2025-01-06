Enbiya Suresi 19-20-21. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kur'an-ı Kerim'in 21. suresi olan, 323 ila 325. sayfalar arasında yer alan ve 17. cüzde bulunan Enbiya Suresi, Müslümanlar için önemli mesajlar ve derin anlamlar barındırır. İnsanlara sabrı, Allah'a teslimiyeti ve tevhit inancını hatırlatan Enbiya Suresi 19-20-21. ayet okunuşu ile ilgili ayetlerin Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı incelendiğinde Allah'ın kudretini ve yüceliğini vurgulayan ayetler oldukları anlaşılacaktır.

Enbiya Suresi 19-20-21. Ayet Arapça Yazılışı



Enbiya Suresi 19-20-21. Ayet Okunuşu

Mekke döneminde indirilmiş olan ve toplam 112 ayetten oluşan Enbiya Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 321. sayfasından başlayıp 330. sayfasında son bulmaktadır. Sure, peygamberlerin tevhit mücadelesi ile Allah'ın kudreti ve bir tek O'nun sahip olduğu yaratma sıfatları gibi önemli konuları işler. 19, 20 ve 21. ayetler ise Allah'ın yüceliğini, göklerde ve yerde bulunan her şeyin O'na ibadet ettiğini vurgulamaktadır. Müslümanlar için Allah'a olan teslimiyetin önemini hatırlatan bu ayetlerin okunuşu şöyledir;

19. Ve lehu men fis semavati vel ard ve men ındehu la yestekbirune an ıbadetihı ve la yestahsirun

20. Yüsebbihunelleyle ven nehara la yeftürun

21. Emittehazu alihetem minel erdı hüm yünşirun

Enbiya Suresi 19-20-21. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Enbiya Suresi'nin 19, 20 ve 21. ayetleri Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve O'na kulluk edenlerin yalnızca O'nun izniyle hareket ettiğini ifade eder. Bu ayetlerde göklerde ve yerde bulunan varlıkların sürekli olarak Allah'a ibadet ettikleri, gece gündüz O'nu tespih ettikleri vurgulanır. Bu manalar Müslümanlar için Allah'ın mutlak kudretine olan inancı pekiştirir ve insanlara ibadetlerinde samimi olmaları gerektiğini hatırlatır. Enbiya Suresi 19-20-21. ayetlerinin Türkçe anlamı ve meali şu şeklidedir;

19. Göklerde ve yerde kim varsa hep onundur. O'nun katındakiler ne ona ibadetten çekinir (ve büyüklenir) ne de yorgunluk (ve bıkkınlık) duyarlar.

20. Hiç ara vermeksizin gece gündüz tespih ederler.

21. Yoksa yerden, ölüleri diriltebilecek birtakım ilahlar mı edindiler?