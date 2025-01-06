Haberler Yaşam Haberleri Enbiya Suresi 25-26-27. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 6.1.2025 09:37

Enbiya Suresi 25-26-27. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

İslam inancına göre Allah'ın (cc.) peygamberleri O'nun evlatları değildir. Bir peygamberin Allah’ın (cc.) evladı olduğuna inanmak, sapkınlık ve imansızlıktır. Peygamberler, insanların iman etmesini sağlamakla görevlidirler. Tıpkı diğerleri gibi onlar da insanlardır, ancak seçilmiş kişilerdir. Bu konuda bir uyarı niteliği taşıdığı için Enbiya Suresi 25-26-27. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı oldukça merak uyandırıcıdır.

Enbiya Suresi 25-26-27. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Allah'ın (cc.) tekliğine inanmak, onları şirkten, Allah'a (cc.) ortak koşmaktan korur. Ayrıca, bu inanç, insanların Allah'a (cc.) olan güvenlerini ve teslimiyetlerini artırır. Onları daha ahlaklı ve erdemli bireyler olmaya teşvik eder. Allah'ın (cc.) tekliğine vurgu yapan Enbiya Suresi 25-26-27 ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise Allah'ın (cc.) tekliğine inanmanın gerekliliğinden bahsettiği için mutlaka incelenmelidir.

Enbiya Suresi 25-26-27. Ayet Okunuşu

Hz. Muhammed'den önce gelen peygamberlerin kıssalarından bahseden ve Allah'ın (cc.) yüceliğine vurgu yapan Enbiya Suresi'nin 25-26-27. ayetinin okunuşu şu şekildedir:

25. Ayet: "Ve mâ erselnâ min kablike min resûlin illâ nûhî ileyhi ennehu lâ ilâhe illâ ene fa'budûn."

26. Ayet: "Ve kâlûttehazerrahmânu veleden subhânehu bel ibâdun mukremûn."

27. Ayet: "Lâ yesbikûnehû bil kavli ve hum bi emrihî ya'melûn."

Yukarıdaki ayetler, Allah'ın (cc.) peygamberlerine olan vahyini ve onların Allah'a (cc.) olan bağlılıklarını ifade eder.

Enbiya Suresi 25-26-27. Ayet Arapça Yazılışı

Mekke'de indirilen Enbiya Suresi'nde, ibret alınması gereken çok sayıda kıssa bulunur. Allah'ın (cc.) kutsal kelamlarından olan Enbiya Suresi 25-26-27. ayet Arapça yazılışı ise şu şekilde ifade edilmektedir:


Sureleri, Arapçadan okumak çok daha sevap ve faziletli olduğu için bilenlerin Arapçasını okumaları tavsiye edilir.

Enbiya Suresi 25-26-27. Ayet Türkçe Anlamı

Enbiya Suresi'nin, 25-26-27. ayetin meallerini merak edenler için Türkçe açıklamalar şu şekilde:

(25) "Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona, "Benden başka ilâh yoktur, şu halde bana kulluk edin" diye vahyetmiş olmayalım."

(26) "Böyle iken (bazıları) "Rahmân evlât edindi" dediler. Hâşâ! O bundan münezzehtir. Bilâkis o evlât dedikleri lutuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır."

(27) "O'nun sözünün önüne geçmezler, sadece O'nun emriyle hareket ederler."

Allah (cc.), gönderdiği her peygambere, yalnızca kendisine ibadet edilmesi gerektiğini vahyetmiştir. Bazı insanlar, Allah'ın (cc.) çocuk edindiğini iddia etmişlerdir, ancak Allah (cc.) bundan münezzehtir ve bu iddialar doğru değildir. Allah'ın (cc.) peygamberleri, O'nun emirlerine tam bir itaatle bağlıdırlar ve yalnızca O'nun emriyle hareket ederler. Bu ayetler, Allah'ın (cc.) yüceliğini ve peygamberlerin O'na olan sadakatini gözler önüne sermektedir.

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Enbiya Suresi 25-26-27. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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