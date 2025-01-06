Enbiya Suresi 28-29-30. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Peygamberlerin Allah'ın varlığını, birliğini ve eşi benzeri olmadığını anlatmak için göğüs gerdikleri tüm zorluklara vurgu yapan Enbiya Suresi, peygamber olanların insanlara doğru yolu göstermedeki görevlerini de ele alır. Müslümanlara tevhit inancının önemini hatırlatan Enbiyâ Suresi 28-29-30. ayet okunuşu ile bu ayetlerin Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı okunarak özümsendiğinde içerdiği derin mesajlar daha iyi anlaşılacaktır.

Enbiya Suresi 28-29-30. Ayet Arapça Yazılışı

Enbiya Suresi 28-29-30. Ayet Okunuşu

Enbiya Suresi, Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden biridir ve 112 ayeti bulunmaktadır. 17. cüzde yer alan sure Kur'an-ı Kerim'in 321. sayfasında başlar ve 330. sayfada biter. Surenin temel konusu peygamberlerin tevhit davası ve insanlığa Allah'ın birliğini anlatma görevlerini anlatma çabalarıdır. İnsanları tefekküre davet eden Enbiya Suresi yaratılışın hikmetine ve Allah'ın kudretine vurgu yapar. Enbiya Suresi'nin 28, 29 ve 30. ayetlerinin okunuşu ise şu şekildedir;

28. Ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yeşfeune illa li menirteda ve hüm min haşyetihı müşfikun

29. Ve mey yekul minhüm innı ilahüm min dunihı fe zalike neczıhi cehennem kezalike necziz zalimın

30. E ve lem yerallezıne keferu ennes semavati vel erda kaneta ratkan fe fetaknahüma ve cealna minel mai külle şey'in hayy e fe la yü'minun

Enbiya Suresi 28-29-30. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Allah'ın ilmi, her şeyin O'nun bilgisi dahilinde olduğu ve kâinatın hikmetle yaratıldığı konularının peygamber tarafından insanlara anlatılma mücadelesini konu alan Enbiya Suresi, Allah'ın yaratıcı sıfatını ve ilminin sınırsızlığını anlamak açısından da önemli mesajlar içermektedir. Enbiya Suresi'nin 28. ayeti, Allah'ın melekler üzerindeki bilgisini ve onların sadece O'nun emriyle hareket ettiğini anlatır. 29. ayet Allah'ın tek ilah olduğunu ve O'ndan başka bir ilah olmadığını söyleyenlere yönelik bir uyarı içerir. 30. ayet ise kâinatın yaratılışı ve her canlının sudan yaratıldığı gerçeğine dikkat çeker.

Bu ayetler, Allah'ın ilim, kudret ve yaratıcı sıfatlarına işaret ederek, tevhidin önemini vurgulamaktadır. Müslümanlar için bu ayetler hem Allah'ın birliğini anlamada hem de yaratılışın hikmetini kavramada derin bir mesaj taşır. İlgili ayetlerin Türkçe anlamı şöyledir;

28. Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de (yaptıklarını da yapacaklarını da) bilir. Onlar onun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler ve hepsi onun korkusuyla titrerler.

29. İçlerinden her kim, "Allah'tan başka ben de şüphesiz bir ilahım" derse böylesini cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız.

30. İnkâr edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı?