Enbiya Suresi 52-53-54. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

"Enbiya" kelimesi, "peygamberler" anlamına gelmekte olup, Enbiya Suresi de peygamberlerin kıssaları anlatılmaktadır. Bu sure insanlık tarihi boyunca doğru yolu göstermek için mücadele eden peygamberlerin Allah'ın emirlerine nasıl bağlı kaldıklarını ve tevhit inancını savunmalarını ele alır. Bu bağlamda Enbiya Suresi 52-53-54. ayet okunuşu ve Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı peygamberlerin putperestliğe karşı duruşunu vurgulayan önemli bir mesaj içermektedir.

Enbiya Suresi 52-53-54. Ayet Arapça Yazılışı

Enbiya Suresi 52-53-54. Ayet Okunuşu

Enbiya Suresi'nin ana teması, Allah'ın birliğini ve kudretini açıklamak, peygamberlerin tevhid mücadelesine ışık tutmaktır. Özellikle Hz. İbrahim'in kıssası, insanların putperestliğe karşı bilinçlenmesi için önemli bir örnek teşkil eder. Enbiya Suresi 52-53-54. ayet okunuşu, Hz. İbrahim'in kavmine yaptığı sorgulamalar üzerinden putların anlamsızlığını ve Allah'a yönelmenin gerekliliğini vurgular. Enbiya Suresinin 52-53-54. ayetlerinin okunuşu ise şöyledir;

52. İz kale li ebıhi ve kavmihı ma hazihit teemasılülletı entüm leha akifun

53. Kau vecedna abaena leha abidın

54. Kale le kad küntüm entüm ve abaüküm fı dalalim mübın

Enbiya Suresi 52-53-54. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Enbiya Suresi, Kur'an'ın önemli bir bölümü olup 21. sırada yer alır. 112 ayetten meydana gelen sure, 17. cüzde bulunmaktadır ve Mekke döneminde indirilmiştir. Bu surede peygamberlerin hayatları ve mücadeleleri aracılığıyla Allah'ın birliği, kudreti ve adaleti vurgulanmaktadır. Hz. İbrahim'in kavmini putperestlikten vazgeçirme çabasını ortaya koyan Enbiya Suresinin 52-53-54. ayetlerinin Türkçe anlamı ve meali ise şöyledir;

52. Hani o babasına ve kavmine, "Ne bu tapınıp durduğunuz heykeller?" demişti.

53. "Babalarımızı bunlara ibadet ediyor bulduk" dediler.

54. İbrahim, "Andolsun, Siz de, atalarınız da apaçık bir sapıklık içindesiniz" dedi.