Enbiya Suresi 89. Ayet - Enbiya Suresi 89. Ayeti Okunuşu Ve Anlamı

Enbiyâ Suresi Mekke döneminde inen, 112 ayetten oluşan bir sûredir. Kur'an-ı Kerim'de 21. sırada yer alırken iniş sırası olarak ise 73. sırada olan sûredir. Bu sûrenin ismi olan "Enbiya" kelimesi, "Peygamberler"anlamına gelir ve bu kelime aslında sûrenin içeriği hakkında bilgi verir. Sûrede temel olarak; peygamberler, onların tevhid davaları ve bu uğurda verdikleri mücadeleler anlatılır.

Enbiya Suresi 89. Ayet

وَزَكَرِيَّٓا اِذْ نَادٰى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنٖي فَرْداً وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثٖينَۚ

Enbiya Suresi 89. Ayet Okunuşu

Ve zekeriyyâ iz nâdâ rabbehu rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn(vârisîne).

Enbiya Suresi 89. Ayet Anlamı

Zekeriyyâ'yı da an! Hani o, rabbine şöyle niyaz etmişti: "Rabbim! Geride kalanların en hayırlısı sensin, yine de sen beni yalnız (çocuksuz) bırakma!"

Enbiya Suresi 89. Ayet Tefsiri

Enbiya suresinin tefsiri, 89-90. ayetler arasında belirtilmiştir. Buna göre;

Zekeriyyâ aleyhisselâm İsrâiloğulları'na gönderilmiş son peygamberlerden biri ve Hz. Yahyâ'nın babasıdır. Milâttan önce I. yüzyılda Kudüs'te yaşamış olan Zekeriyyâ peygamberle ilgili olarak Kur'an-ı Kerîm'de verilen bilgiler, daha çok onun yaşlılık dönemine aittir (Zekeriyyâ, eşi ve Yahyâ hakkında bilgi için bk. Âl-i İmrân 3/37-41; Meryem 19/2-11).