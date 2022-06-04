Ender Balkır kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ender Balkır şarkıları, hayatı ve biyografisi

"Ender Balkır kimdir" sorusu bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak müzik programı Şarkılar Bizi Söyler ile birlikte sorulmaya başlandı. Hanımın Çiftliği, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Dila Hanım gibi birçok televizyon dizisinde seslendirdiği şarkılar ile hatırlanan ünlü isim hakkında "Ender Balkır nereli, kaç yaşında, konseri nerede" gibi sorular yanıt arıyor. "Yaşayan Türküler" adlı konsept Türk Halk Müziği ziyafeti yaşatacak. İşte Ender Balkır şarkıları, hayatı ve kariyeri…
ENDER BALKIR KİMDİR?
10 Şubat 1977 Tunceli Mazgirt doğumlu olan Ender Balkır, henüz çocuk yaşlardayken bağlama çalmaya başlamıştır. Lisenin ardından konservatuvara yönelmek istese de ailesinden yeterli desteği alamayan Balkır, Matematik bölümünde okumaya karar verip 19 Mayıs Üniversitesi Matematik bölümüne girmiştir.
Bir süre matematik öğretmenliği yapan Balkır, daha sonra tamamen müziğe yönelmiştir.
Mekanlarda sahne almaya başladı ve aynı zamanda bir albüm hazırlığına başladı. 2006 yılının son aylarında Murat Tambay ile birlikte ilk albümü için stüdyoya girdi. Beş altı aylık sürenin ardından ilk albümünün kayıtlarını tamamladı.
Ezim Ezim adını verdiği ilk albümünü Ender adıyla çıkardı. On parça bulunun albümden, albümle aynı adı taşıyan "Ezim Ezim" adlı parçaya klip çekti. İlk albümünün ardından radyo ve televizyon programlarına konuk olmaya başlamıştır.
İlk albümünden beş yıl sonra ikinci albümünün kayıtlarına başladı. 2012 yılının yaz aylarında ikinci albümünün kayıtları için stüdyoya girdi. 2013 yılının ilk aylarında Ender Balkır adıyla Ahir adını verdiği ikinci albümünü yayınladı.
21 Ocak 2019 tarihinde sözleri Nesimi Çimen'e müziği ise Aşık Emrah'a ait olan "Ruhumda Sızı" adlı bir single yayınlamıştır. Parça, televizyon dizisinde yayınlanmasından sonra büyük bir patlama yaşamıştır. Ender Balkır ülke çapında geniş kitleler tarafından tanınmıştır.
ENDER BALKIR ŞARKILARI
Albümleri:
Ezim Ezim (2007)
Ahir (2013)
Harput (2017)