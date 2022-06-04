Ender Balkır kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ender Balkır şarkıları, hayatı ve biyografisi

"Ender Balkır kimdir" sorusu bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak müzik programı Şarkılar Bizi Söyler ile birlikte sorulmaya başlandı. Hanımın Çiftliği, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Dila Hanım gibi birçok televizyon dizisinde seslendirdiği şarkılar ile hatırlanan ünlü isim hakkında "Ender Balkır nereli, kaç yaşında, konseri nerede" gibi sorular yanıt arıyor. "Yaşayan Türküler" adlı konsept Türk Halk Müziği ziyafeti yaşatacak. İşte Ender Balkır şarkıları, hayatı ve kariyeri…