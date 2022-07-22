Haberler Yaşam Haberleri Endokrinoloji Neye Bakar? Endokrinoloji Hangi Hastalığa Bakar, Metabolizma Hastalıkları Nedir?
Giriş Tarihi: 22.7.2022 16:10 Son Güncelleme: 22.7.2022 16:11

Endokrinoloji Neye Bakar? Endokrinoloji Hangi Hastalığa Bakar, Metabolizma Hastalıkları Nedir?

Vücudumuz dışarıdan gelen darbe ya da virüslere karşı savunmasız halde olduğu gibi vücudumuzun bizim hakim olmadığımız yerlerinde de hastalıklar meydana gelebilmektedir. Tıp biliminin gelişmiş olması ve uzmanlıkları sayesinde artık sadece belirti şikayetleri ile bile hastalık teşhis edilebilmektedir. Tıp biliminin en önemli uzmanlıklarından biri olan endokrinoloji de en çok merak edilen alanlardan biridir. Endokrinoloji nedir ya da endokrinoloji hangi hastalıklara bakar sorusu sıklıkla merak edilen ve aratılan sorulardandır. Vücudumuz içerisinde bulunan iç salgı bezlerinin sitemi olarak da karşımıza çıkan endokrinoloji ile ilgili metabolizma hastalıkları nelerdir ya da endokrinoloji neye bakar, buyurun detaylara beraber bakalım.

Endokrinoloji Neye Bakar? Endokrinoloji Hangi Hastalığa Bakar, Metabolizma Hastalıkları Nedir?

Hastalıkların sebep olduğu değişiklikleri ya da hormonsal değişiklikleri fark edebilmek ve uzmanlık alanı olan doktoru bulabilmek için hangi alanın hangi hastalık ile ilgilendiğini bilmek gerekmektedir. Endokrinoloji de tıp alanında karşımıza çıkan bir alan olduğu için bu yazımızın devamında size endokrinoloji hangi hastalıklara bakar ve endokrinoloji neye bakar sorularının cevaplarını açıklayacağız.

Endokrinoloji Nedir?

Vücudumuzun hormon hastalıkları ya da iç salgı hastalıkları işle ilgilenen tıp alanına endokrinoloji denir. İnsan vücudundaki büyüme, gelişme ve üreme gibi yaşamsal faaliyetleri yerine getiren sinir sistemi ve hormonların işleyişi, hastalıklarının teşhisi ve tedavisi ile ilgilenmektedir.

Endokrinoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Çok merak edilen bir tıp alanı olan endokrinolojinin baktığı hastalıkların alanı da oldukça geniştir. Vücudumuzda meydana gelen değişimleri yakından izleyen endokrinoloji bölümünün baktığı hastalıklar aşağıdaki gibidir;

  • Diyabet
  • Obezite
  • Tiroit
  • Hipertansiyon
  • Kısırlık
  • Aşırı tüylenme
  • Büyüme
  • Osteomalazi
  • Raşitizm
  • Böbrek üstü bezi hastalıkları

Metabolizma Hastalıkları Nedir?

Vücudumuzda bulunan hormonlar işlevsel açıdan birçok görevi yerine getirmektedir. Hormonal sistem hastalıkları da metabolizma hastalıklarını doğurmaktadır. Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları olarak karşımıza çıkan bu uzmanlık alanının ilgilendiği metabolizma hastalıkları aşağıdaki gibidir;

  • İnsülin direnci hastalıkları.
  • Anoreksiya nevroza.
  • Bulimia nevroza.
  • Tiroit bezine bağlı gelişen hastalıklar.
  • Hipofiz bezi hastalıkları.
  • Kan yağları metabolizması hastalıkları.
  • Testis ve overin hormon kaynaklı hastalıklar.
  • Metabolik kemik hastalıkları.

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Endokrinoloji Neye Bakar? Endokrinoloji Hangi Hastalığa Bakar, Metabolizma Hastalıkları Nedir?
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