Endokrinoloji Neye Bakar? Endokrinoloji Hangi Hastalığa Bakar, Metabolizma Hastalıkları Nedir?

Hastalıkların sebep olduğu değişiklikleri ya da hormonsal değişiklikleri fark edebilmek ve uzmanlık alanı olan doktoru bulabilmek için hangi alanın hangi hastalık ile ilgilendiğini bilmek gerekmektedir. Endokrinoloji de tıp alanında karşımıza çıkan bir alan olduğu için bu yazımızın devamında size endokrinoloji hangi hastalıklara bakar ve endokrinoloji neye bakar sorularının cevaplarını açıklayacağız.

Endokrinoloji Nedir?

Vücudumuzun hormon hastalıkları ya da iç salgı hastalıkları işle ilgilenen tıp alanına endokrinoloji denir. İnsan vücudundaki büyüme, gelişme ve üreme gibi yaşamsal faaliyetleri yerine getiren sinir sistemi ve hormonların işleyişi, hastalıklarının teşhisi ve tedavisi ile ilgilenmektedir.

Endokrinoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Çok merak edilen bir tıp alanı olan endokrinolojinin baktığı hastalıkların alanı da oldukça geniştir. Vücudumuzda meydana gelen değişimleri yakından izleyen endokrinoloji bölümünün baktığı hastalıklar aşağıdaki gibidir;

Diyabet

Obezite

Tiroit

Hipertansiyon

Kısırlık

Aşırı tüylenme

Büyüme

Osteomalazi

Raşitizm

Böbrek üstü bezi hastalıkları

Metabolizma Hastalıkları Nedir?

Vücudumuzda bulunan hormonlar işlevsel açıdan birçok görevi yerine getirmektedir. Hormonal sistem hastalıkları da metabolizma hastalıklarını doğurmaktadır. Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları olarak karşımıza çıkan bu uzmanlık alanının ilgilendiği metabolizma hastalıkları aşağıdaki gibidir;