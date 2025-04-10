Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto TBMM’de!

TBMM Genel Kurulu'nda hitapta bulunan Sayın Subianto, Meclis ziyareti öncesinde AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki tarihi bağları ve ortak değerleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Görüşmede dikkat çeken anlardan biri ise, Endonezya Devlet Başkanı'nın Bahadır Yenişehirlioğlu'nu "Tahsin Paşa" olarak tanıması oldu. Yenişehirlioğlu ve Subianto; Tahsin Paşa karakterine ve Payitaht Abdülhamid dizisine ilişkin sohbet etti.

Tahsin Paşa'nın Devlet aklı, zarafeti ve sadakatiyle tanındığını, Abdülhamid Han'ın ise bilge ve feraset sahibi bir padişah olduğunu ifade eden Subianto'nun bu hassasiyeti, iki ülke arasındaki tarihî ve kültürel yakınlığın da sembolik bir yansıması olarak değerlendirildi. Bahadır Yenişehirlioğlu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Endonezya Devlet Başkanı Sayın Prabowo Subianto'yu Gazi Meclisimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Farklı coğrafyalarda, farklı iklimlerde, farklı dillerle konuşan iki ülke olsak da; aynı değerlere inanan, aynı dualara amin diyen, aynı hassasiyetleri taşıyan kardeş halklarız. Sayın Subianto'ya şahsımı Tahsin Paşa olarak tanıması dolayısıyla ayrıca teşekkür ediyorum. Bu anı, sadece şahsım için değil, köklü devlet geleneklerimiz adına da çok kıymetli buluyorum." Görüşmenin ardından Türkiye ve Endonezya'nın dostluk bağlarını her alanda tahkim etme ve küresel sorunlara karşı birlik içerisinde hareket etme kararlılığı bir kez daha vurgulandı. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin daha da derinleştirilmesi ve gelecek nesillere güçlü bir miras bırakılması yönünde çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.