Endonezya'dan kaçak yollarla getirilmişti: Türkiye'de yakalanan en büyük değerli taş! 135 milyonluk pırlanta göz kamaştırdı!
Giriş Tarihi: 17.04.2026 15:03 Son Güncelleme: 17.04.2026 15:19

Endonezya'dan kaçak yollarla getirilmişti: Türkiye'de yakalanan en büyük değerli taş! 135 milyonluk pırlanta göz kamaştırdı!

İstanbul’a yaklaşık 10 bin kilometre uzaklıktaki Endonezya’da getirilen ve Kapalıçarşı’da satılmaya çalışılan 135 milyon lira değerindeki pırlanta taşlı yüzük Vatan Emniyet Müdürlüğü binasında sergilendi. 80 Karatlık pırlanta göz kamaştırdı. Ülkemizde yakalanan en büyük pırlanta taş olma özelliğine sahip yüzükle ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Endonezya’dan kaçak yollarla getirilmişti: Türkiye’de yakalanan en büyük değerli taş! 135 milyonluk pırlanta göz kamaştırdı!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, değerli taş kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Endonezya'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen 80 karatlık pırlantanın Kapalıçarşı'da satılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Polis, düzenlenen operasyonla pırlantayı satmaya çalışan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Çalışmaların devamında, 12 Nisan'da Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen ve şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi daha yakalandı. Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 6'ya yükseldi.

6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen 80 karatlık pırlanta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

TÜRKİYE'DE YAKALANAN EN BÜYÜK DEĞERLİ TAŞ

Yapılan incelemede Türkiye genelinde bugüne kadar yakalanan en büyük ve en değerli kaçak pırlanta olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Endonezya'dan kaçak yollarla getirilmişti: Türkiye'de yakalanan en büyük değerli taş! 135 milyonluk pırlanta göz kamaştırdı!
