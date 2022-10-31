Endonezya’dan Ne Alınır? Endonezya’da Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Endonezya'dan ne alınır ve Endonezya'da ucuz olan şeyler neler soruları, Endonezya'ya gidecek olan kişilerin yanıtlarını aradığı sorular arasındadır. Bu soruların yanıtının aranmasının en büyük sebebi hediye olarak getirilebilecek olan eşyaların seçimi sırasında yaşanılan zorluktur. Bu zorluğun yaşanmaması için Endonezya'ya gidecek kişilerin "Endonezya'dan ne alınır? Endonezya'da ucuz olan şeyler neler? Endonezya'dan hediye olarak ne getirilir?" gibi soruların yanıtlarını bilmesi gerekir.

Endonezya'dan Ne Alınır?

Dünya'nın en büyük ada ülkesi olan Endonezya farklı kültürü ve doğal güzellikleri ile dikkat çekmekte ve her yıl yüz binlerce turiste ev sahipliği yapmaktadır. Pek çok turistin dikkatini çeken bu ülkeden ne alınması gerektiği de bu bağlamda merak konusu olmuştur. Kendine has mutfağı, kıyafetleri ile dikkat çeken Endonezya'dan alınması gerekenler şu şekildedir:

Batik kumaşlar: Endonezya'ya özgü bir kumaş boyama tekniği olan batik boyama ile boyanan kumaşlardan yapılmış kıyafetler, şallar, yastık kılıfları ve çantalar turistlerin alması gerekenler arasındadır.

Camping cucung: Bambudan yapılmış olan ve Endonezya'nın geleneksel bir aksesuarı olan camping gugung turistler için vazgeçilmez bir şapkadır.

Congklak: Endonezya'ya ait bir masa oyunu olarak karşımıza çıkan congklak turistlerin dikkatini çeken oyunlardan bir tanesidir.

Pirinçten yapılmış biblolar: El emeği olan bu ürünler pek çok turistin dikkatini çeker.

Kahve ve çay: Endonezya en önemli çay ve kahve yetiştiricilerinden bir tanesi olduğundan burada yetişen çay ve kahvenin tadı da turistlerin dikkatini çekmektedir.

Endonezya'da Ucuz Olan Şeyler Neler?

Endonezya pek çok anlamda ucuz bir ülke olarak karşımıza çıkar. Özellikle temel ihtiyaçlar olarak sayabileceğimiz yeme, içme, ulaşım ve konaklama Endonezya'da oldukça ucuz. Bu nedenle Türkiye'den Endonezya'ya tatile gidecekler çok büyük olmayan fiyatlara konaklayabilir ve karınlarını doyurabilirler. Bunlara ek olarak Endonezya genel olarak ürünleri ile ucuz olarak karşımıza çıkar. Örneğin el yapımı çantalar, ayakkabılar gibi ürünler Endonezya'da ülkemize kıyasla oldukça ucuzdur. Ancak market fiyatları olarak Türk Lirası bazında bir karşılaştırılma yapıldığında Endonezya daha pahalı olacaktır. Bir de hediyelik eşyalar turistlere satıldığından ülke ekonomisine göre pahalı olarak karşımıza çıkar.

Endonezya'da Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Endonezya'dan arkadaşlarınıza ve ailenize hediye olarak alabileceğiniz birbirinden güzel pek çok ürün bulunur. Özellikle yöresel dükkanlarda çikolata alıp lezzetli çikolataları çevrenize hediye edebilirsiniz. Ayrıca Endonezya'da popüler olan taş ve ahşaptan oyma eşyaları hediye olarak alabilirsiniz. Çevrenize hediye olarak alabilecekleriniz arasında; batik tablolar, şapkalar, tütsüler, takılar ve heykeller de bulunur.