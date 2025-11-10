Endonezyalı Karyono’nun Karadeniz vasiyeti! Trabzon’da toprağa verdi: Karadeniz’in doğasına hayran kalmıştı

Suljadi ailesine "ölürsem beni Trabzon'da toprağa verin" diye vasiyeti vardı. Ailesi de vasiyetini yerine getirdi. Trabzon'da Endonezya Fahri Konsolosu Kadem Çakıroğlu ile irtibata geçerek burada defnedilmesini istedi. Çakıroğlu, ailenin isteğini yerine getirerek Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Uğurlu mezarlığında toprağa verildi. SABAHA konuşan Karyono Tarbo Suljadı'nın acılı eşi Devi Amertara Saranti (60) ise, "eşim, oğlum ve gelinim ile birlikte Türkiye'ye 2 kez gelmiştik. En son 20 gün önce İstanbul'a ardından eşimin "yeryüzünün cenneti" dediği, en çok sevdiği Trabzon'a tekrar geldik. Mutlu bir şekilde gezerken, eşim aşırı öksürük nedeniyle rahatsızlandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.Tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 15.gün hayatını kaybetti. Eşimin bize vasiyeti vardı. Hastanede de bize en son sözü "ölürsem beni yeryüzünün cenneti Karadeniz'de defnedin" diye vasiyet etmişti. Bizde onun vasiyetini yerine getirip Trabzon'da toprağa verdik.

2020 yılında dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs zamanında virüse yakalanan ve uzun süre tedavi gören Endonezya'nın Yogyakarta şehrinde küçük bir kuru temizleme işletmecisi olan Karyono Tarbo Suljadı (64), Covid-19'u atlattıktan sonra turist olarak eşi Devi Amertara Sarant (60),oğlu Kautsar Paramahasta (27) ve gelini Ayu Candra Dewi (23) ile Trabzon'a geldi. Kenti çok seven Suljadı, ailesi ile sık sık Trabzon'a gelmeyi sürdürdü. En son 20 gün önce eşi,oğlu ve gelini ile Trabzon'a gezmeye gelen Suladji ailesine de Trabzon'da vefat etmesi durumunda cenazesinin Endonezya'ya götürülmemesini, Trabzon topraklarına emanet edilmesini vasiyet etti Suljadı, 20 gün önce ailesi ile Trabzon'a geldiği sırada aşırı öksürük nedeniyle bir anda rahatsızlandı. KTÜ Farabi Hastanesi'nde 15 gün tedavi gören Suljadı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu durum üzerine Suljadı'nin ailesi Trabzon'da Endonezya Fahri Konsolosu Kadem Çakıroğlu ile irtibata geçerek vasiyeti üzerine burada toprağa verilmesini istedi. Çakıroğlu'da ailenin isteğini yerine getirdi. Suljadi için Trabzon'un Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Camii'nde cenaze namazı kılındıktan sonra Uğurlu mezarlığına toprağa verildi.

BENİ "YERYÜZÜNÜN CENNETİ KARADENİZ'DE DEFNEDİN" DEMİŞTİ

Karyono Tarbo Suljadı'nın acılı eşi Devi Amertara Saranti (60) ise, "Eşim, oğlum ve gelinim ile birlikte Türkiye'ye 2 kez gelmiştik. En son 20 gün önce İstanbul'a ardından eşimin "yeryüzünün cenneti" dediği ,en çok sevdiği Trabzon'a tekrar geldik. Mutlu bir şekilde gezerken, eşim aşırı öksürük nedeniyle rahatsızlandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. 15 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi görmesine rağmen kurtarılamadı. Önceden de ,burada ki tedavi gördüğü hastanede de bize en son sözü "ölürsem beni yeryüzünün cenneti Karadeniz'de defnedin" diye vasiyet etmişti. Bizde onun vasiyetini yerine getirip Trabzon'da toprağa verdik."

TRABZON HALKINA MİNNETTARIZ

Karyono'nun Oğlu Kautsar Paramahasta (27) ise, babam her zaman şunu diyordu.Trabzon, Türkiye'de benzeri olmayan bir şehri Karadeniz kıyıları, dağlar ve kültürel dokunun bir araya gelerek huzur veren bir manzara oluşturuyor. Şehrin sakin atmosferinin, yaşamın erişilebilirliğinin ve halkın içten misafirperverliğinin kendine güçlü bir iz bıraktığını vurguluyordu. 20 gün önce eşim annem ve babamla Trabzon'a geldik. Gezip, doğa harikasında güçlü bir nefes alıyorduk. Babamda aşırı öksürük başlayarak bir anda fenalaştı. KTÜ Farabi hastanesi acil servisine gittik. Ardından yoğun bakımda gördüğü tedavinin 15.ci gününde babamı kaybettik. Babamın vasiyeti üzerine burada Trabzon'da toprağa verdik. Trabzon'un artık bizim için sadece bir ziyaret noktası olmaktan çıktı. Trabzon halkı bizi içtenlikle kucaklayan bir şehir. Endonezya Fahri Konsolosu Kadem Çakıroğlu, Bütükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve tüm Trabzon halkına minnettarız. Babamın vasiyeti üzerine buraya defnettik. Mezarı burada. Sürekli gelip ziyaret edeceğiz "dedi.

Endonezya Fahri Konsolosu Kadem Çakıroğlu ise, "Endonezya'dan, Trabzon'a gelerek ailesiyle turistik olarak ziyaret eden Suljadı tedavi gördüğü KTÜ Farabi hastanesinde hayatını kaybetti. Aile bize ulaşarak merhum Karyono Tabro Suljadı'nın Trabzon'a olan sevgisinden dolayı ve vasiyeti üzerine cenazenin Endonezya'ya nakli yerine burada defnedilmesini arzu etti. Biz de ailenin yanında olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç ile görüşerek cenazeyi burada defnettik. Ailenin her zaman yanındayız. Allah merhuma rahmet eylesin" dedi.