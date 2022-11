Enerji İçeceği Haram Mı? Diyanet’e Göre Enerji İçeceği İçmek Helal Mi, Günah Mı, Hükmü Ne?

Enerji içeceği haram mı diye soranlar şunu bilmelidir ki, dinimizde sağlığı tehdit eden her yiyeceğin ve içeceğin tüketilmesi haramdır. Birçok kişinin kafasını kurcalayan enerji içeceği içmek günah mı sorusu, özellikle Müslüman gençler tarafından merak edilir. Enerji içeceklerine ek olarak gazlı içecekler helal mi diye soranlar da bulunur. Hemen her evde, çocuğu, genci ve yaşlısı tarafından bu gazlı içecekler içilir. İslam'da bunları tüketmenin hükmü nedir?

Enerji İçeceği Haram Mıdır?

"İman eden ve iyi işler yapanlara, hakkıyla sakınıp iman ettikleri ve iyi işler yaptıkları, sonra da hakkıyla sakınıp yaptıklarını, ellerinden geldiğince güzel yaptıkları takdirde (haram kılınmadan önce) tattıklarından dolayı günah yoktur. (Önemli olan inandıktan sonra iman ve iyi amelde sebattır). Allah iyi ve güzel yapanları sever…(Maide 5/93)"

İslam'da, bir şeyin helal olmadığı veya zararlı olduğu kanıtlanana kadar o her ne ise günah değildir. Fakat, bu tarz içeceklerin içinde bulunan zararlı maddelerin varlığı, din alimlerinin onlar hakkında çok fazla tartışmasına neden olmuştur. Ayrıca, bazı hükümetlerin bu içecekleri kendi ülkelerinde yasakladığı ve insan sağlığına zararlı olan bazı kimyasal maddeleri içerdiği bilinir. Bu konu ile ilgili söylenebilecek en önemli şey, zararlı maddeler içerip içermediklerini öğrenmek için uzmanlara başvurmanın gerekli olduğudur. Zararlı oldukları yetkili kişiler tarafından doğrulanırsa, onları tüketmek haram kabul edilir. Tam tersi bir şekilde, içeriği temiz ve helal olanları içmenin dinen bir sakıncası yoktur. Ek olarak, eğer uzmanlar zararlı oldukları konusunda farklılık gösterirlerse, o zaman bu içecekler şüpheli şeyler arasındadırlar ve şüpheli olanlardan uzak durmak hadisin dediği gibi dini açıdan daha uygun kabul edilir.

"Kendisini şüpheli şeylerden uzak tutan, aynı zamanda dinini ve onurunu korumuştur. Şüpheli şeylere teşebbüs edene gelince, aslında hayvanları ayrılmış bir mahfazanın etrafında otlayan çoban gibi yasa dışı şeylere teşebbüs eder ve her an oraya girme riskini alır. Şimdi, her hükümdarın kendine ayrılmış bir alanı vardır ve Allah'ın yasakları onun yasaklarıdır. " (Buhari ve Müslim)

Gazlı İçecekler Haram Mıdır?

Allah tarafından indirilen her din, insanlara temiz yemeği helal kılmıştır. Müslümanlara yiyeceklerinde, içeceklerinde ve diğer tüm işlerinde doğru ve helal olanı aramalarını emretmiştir. Dinin haram kıldığı hariç, tüm yiyecek ve içecekler helaldir. Gazlı içecekler de helal kabul edilenlere dahildir. Fakat, her şeyin fazlası zararlıdır ve haddinden fazla tüketmek sağlığı bozabileceği için doğru değildir. Sonuç olarak bunları satmak, satın almak veya dağıtmak dini açıdan haram değildir.