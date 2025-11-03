Enerji içeceği ölüm getirdi

İzmir'in Bornova ilçesinde Cadılar Bayramı etkinliğinde enerji içeceği ile birlikte alkol alarak fenalaşan 16 yaşındaki Alp S., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazımdirik Mahallesi'ndeki bir eğlence mekânında önceki akşam saatlerindeki etkinliğe katılan Alp S., bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç kurtarılamadı. Gencin cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Alp S. ve arkadaşlarının etkinlikten önce Karşıyaka Bostanlı Mahallesi'ndeki bir marketten alkol ve enerji içeceği aldıkları belirlendi. İçecekleri tüketen gençlerden Alp S.'nin gittikleri eğlence mekânında fenalaştığı tespit edildi. Olayla ilgili market sahibi gözaltına alındı.