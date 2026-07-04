Enerjinin devamlılığına burs desteği

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından enerjinin birçok alanında ülkenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla lisanstan doktora sonrasına kadar öğrencilere araştırma ve başarı bursları verilecek. Kariyerlerinin erken aşamalarından itibaren yetkin, üretken ve uluslararası standartlarda araştırma yapabilen gençleri merkezine alan bu özgün model, iki temel kategoriden oluşuyor. Programın birinci ayağında AR-GE odaklı çalışan, uluslararası düzeyde rekabet potansiyeli bulunan gençlerin hem yurt içi hem de yurt dışı araştırma faaliyetleri desteklenecek. Yurt içinde araştırmalarını gerçekleştirmek isteyen lisans öğrencilerine aylık 27 bin 500, lisans mezunu araştırmacılara 34 bin 500, yüksek lisans öğrencilerine 41 bin 250, yüksek lisans mezunu araştırmacılara 48 bin 250, doktora öğrencilerine 55 bin, doktora sonrası araştırmacılara da 68 bin 750 lira burs sağlanacak. İkinci ayağını başarı burslarının oluşturduğu program kapsamında öğrenimleri sırasında üstün akademik performans gösteren lisans ve lisansüstü ile doktora öğrencilerinin Bakanlığın faaliyet alanlarına yönlendirilmesi hedefleniyor. Gençlerin başarılarını destekleyecek program ile lisans öğrencilerine aylık 13 bin 750, yüksek lisans öğrencilerine 27 bin 500 ve doktora öğrencilerine 41 bin 250 lira başarı bursu sağlanacak.

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