Enerjisa AYESAŞ Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası - Enerjisa AYESAŞ Çağrı Merkezine Nasıl Bağlanılır?

Enerjisa AYESAŞ, enerji sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir. Elektrik üretimi, dağıtımı ve enerji ticareti gibi alanlarda çalışır. Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. (AYESAŞ), İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yaşayan 2,5 milyon mesken ve ticarethane müşteri grubuna hizmet vermektedir. Enerjisa AYESAŞ müşteri hizmetleri telefon numarası ve çağrı merkezine nasıl bağlanılır öğrenmekte fayda vardır.

Enerjisa AYESAŞ Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir?

Enerjisa AYESAŞ müşteri hizmetleri, İstanbul Anadolu Yakası'nda yaşayan müşterilere hizmet vermektedir. Enerjisa Çağrı Merkezi'ne ulaşmak için 444 4 372 numaralı hat kullanılmalıdır. İşlemlerin büyük bir kısmı, sesli yanıt sisteminden gerçekleştirilebilir. Enerjisa AYESAŞ, yılda yaklaşık 6 milyonun üzerinde çağrıyı ortalama 15 saniye içinde karşılar. Bu çağrı merkezi, 7 gün 24 saat boyunca elektrik ve faturalarla ilgili sorulara cevap vermekte ve sorunlara çözüm bulmaktadır. Abonelik işlemleri, tarife değişikliği, borç sorgulama, fatura itirazı gibi işlemleri bu numara üzerinden gerçekleştirmek mümkündür. Ayrıca, müşteri hizmetleri ile iletişime geçilerek çeşitli istekler de iletilebilir.

Enerjisa Hangi İşlemler Yapılır?

Enerjisa, elektrik aboneliği ve diğer müşteri işlemleri için çeşitli hizmetler sunar. Bunlar:

1.Ev veya iş yerleri için elektrik aboneliği işlemlerini, Enerjisa'nın sunduğu birçok kanaldan birini tercih edilerek gerçekleştirilebilir.

2.Enerjisa online işlem merkezi aracılığıyla elektrik faturaları ödenebilir. Bu hizmet, yasalara uygun şekilde güvenilir bir sistem içerisinde sunulur.

3.Mevcut sözleşme yenilemek veya değiştirmek isteniyorsa, Enerjisa ile iletişime geçilebilir.

4.Taşınma söz konusu olduğunda, nakil işlemleri için Enerjisa ile iletişim kurulabilir. .

5.Enerjisa, enerji tüketimini izlemek ve yönetmek için bir platform sunar. Bu platformda enerji kalitesi incelenebilir, reaktif enerji takibi yapılabilir, hava kalitesi takip edilebilir, enerji tüketiminin anlık ve geçmişe yönelik trendi analiz edilebilir.