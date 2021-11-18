Haberler Yaşam Haberleri Enes İsminin Anlamı Nedir ve Kur'an'da Geçiyor mu? Enes Ne Demek?
Giriş Tarihi: 18.11.2021 08:43 Son Güncelleme: 18.11.2021 08:43

Enes İsminin Anlamı Nedir ve Kur'an'da Geçiyor mu? Enes Ne Demek?

Enes İsminin Anlamı Nedir ve Kur’an’da Geçiyor mu? Enes Ne Demek?

TÜİK’in yayınladığı istatistiklere göre en fazla nüfusa kayıtlı olan isimler arasında ön sıralarda yer almaktadır. Erkek bebekler için kullanılan bu isim birçok anne ve baba adayı tarafından incelenmektedir. Enes isminin anlamı nedir sorusu bu noktada merak konusu olurken, bu ismin telaffuzunun kolay olması ve kulağa hoş gelmesi bir diğer tercih nedenidir. Enes isminin anlamı ne demek ve anlama gelir? Enes Kur’an’da geçiyor mu soruların bu başlık altından cevap bulabilirsiniz.

Türkiye'de en yaygın isimler arasında yer almaktadır. TÜİK'in yayınladığı son istatistiklere göre en fazla nüfusa kayıtlı olan isimlerden birisidir. Kur'an-ı Kerim'de yer almayan bu ismin kökeni ve anlamı konu hakkında en sık araştırılan başlıklardandır. Enes isminin anlamı nedir sorusuna cevap bulmak ve isim seçiminde son kararı buna göre vermek isteyenler doğru yerdeler. Anne ve baba adayları Enes isminin anlamı ne demek sorusuna aşağıdan ulaşabilecekler. Peki, Enes ne anlama gelir ve Kur'an'da geçiyor mu?

ENES İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Türkiye'de en sık karşılaştığımız isimlerden birisi olan Enes, geçmişten günümüxe kadar ulaşmış ve popülerliğini de devam ettirmektedir. Enes isminin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlardan en çok dikkat çekeni ise soylu Arap atı anlamını taşımasıdır. Enes ismi, insan anlamını da barındırmaktadır.

1. Soylu Arap atı, küheylan.
2. İnsan.
3. Enes b. Malik: (Basra 709). Peygamber Efendimizin (s.a.a) sahabelerdendir.

ENES İSMİNİN İSTATİSTİKLERİ

Enes isminin kökeni: Arapça
Enes isminin cinsiyeti: Erkek
Enes isimli kişi sayısı: 13000
Enes isminin kullanım oranı: 885
Enes isminin harf sayısı: 4

ENES KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Arapça kökenli olan ve erkekler için kullanılan Enes ismi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerde geçmemiştir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Düzce'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu!
A Milli Takım’ın Dünya Kupası umutları devam ediyor! Milliler, play-off biletini kaptı! İşte muhtemel rakipler
SON DAKİKA: Türkiye, az daha Louis van Gaal'i emekli edecekti! Maç sonrası çarpıcı itiraf...
Son dakika: Düzce'de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi
Dünya Kupası yolunda grubun kaderini değiştiren maç! Ronaldo'nun verilmeyen golü sonrası...
Lütfü Türkkan dolandırdı Meral Akşener sümenaltı etti
SON DAKİKA canlı altın fiyatları: Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? (17 Kasım)
SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye zam müjdesi geldi! SSK-BAĞKUR en düşük emekli zammı ne kadar, kaç para olacak?
Barcelona'dan Lionel Messi ve Andres Iniesta'ya yeşil ışık! Geri dönüş mesajı...
Son dakika: Play-off sonrası flaş Şenol Güneş sözleri! "Fatih Terim derbiyi kaybederse..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Enes İsminin Anlamı Nedir ve Kur'an'da Geçiyor mu? Enes Ne Demek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA