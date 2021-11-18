Enes İsminin Anlamı Nedir ve Kur’an’da Geçiyor mu? Enes Ne Demek?

Türkiye'de en yaygın isimler arasında yer almaktadır. TÜİK'in yayınladığı son istatistiklere göre en fazla nüfusa kayıtlı olan isimlerden birisidir. Kur'an-ı Kerim'de yer almayan bu ismin kökeni ve anlamı konu hakkında en sık araştırılan başlıklardandır. Enes isminin anlamı nedir sorusuna cevap bulmak ve isim seçiminde son kararı buna göre vermek isteyenler doğru yerdeler. Anne ve baba adayları Enes isminin anlamı ne demek sorusuna aşağıdan ulaşabilecekler. Peki, Enes ne anlama gelir ve Kur'an'da geçiyor mu?

ENES İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Türkiye'de en sık karşılaştığımız isimlerden birisi olan Enes, geçmişten günümüxe kadar ulaşmış ve popülerliğini de devam ettirmektedir. Enes isminin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlardan en çok dikkat çekeni ise soylu Arap atı anlamını taşımasıdır. Enes ismi, insan anlamını da barındırmaktadır.

1. Soylu Arap atı, küheylan.

2. İnsan.

3. Enes b. Malik: (Basra 709). Peygamber Efendimizin (s.a.a) sahabelerdendir.

ENES İSMİNİN İSTATİSTİKLERİ

Enes isminin kökeni: Arapça

Enes isminin cinsiyeti: Erkek

Enes isimli kişi sayısı: 13000

Enes isminin kullanım oranı: 885

Enes isminin harf sayısı: 4



ENES KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Arapça kökenli olan ve erkekler için kullanılan Enes ismi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerde geçmemiştir.