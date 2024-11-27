Enfeksiyon Hastalıkları Hangi Bölüme Girer? Enfeksiyon Hastalıklarına Hangi Doktor Bakar?

Bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler gibi mikroorganizmaların sebep olduğu enfeksiyon hastalıkları ateş, öksürük, halsizlik, mide bulantısı, ishal ve baş ağrısı gibi şikayetlerle başlar. Bu belirtiler görülüyorsa, zaman kaybetmeden tıbbi bir uzmandan yardım alınması gereklidir. Enfeksiyon hastalıkları hangi bölüme girer ve enfeksiyon hastalıklarına hangi doktor bakar soruları, bu hastalıkların tedavisinde doğru uzmanı bulmak açısından önemlidir.

Enfeksiyon Hastalıklarında Hangi Bölüme Gitmek Gerekir?

Enfeksiyon hastalıkları, çeşitli mikroorganizmaların vücuda girmesi sonucu ortaya çıkar ve tüm organları etkileyebilir. Her enfeksiyon türü farklı belirtilerle kendini gösterdiği için, hangi organın enfeksiyondan etkilendiğine bağlı olarak hastanın farklı uzmanlık alanlarına başvurmasını gerektirir. Bu hastalıkların tedavisinde bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı rol oynar, ancak enfeksiyonun türüne göre hangi tıbbi bölüme gidileceği değişecektir.

Solunum Yolu Enfeksiyonları

Grip, soğuk algınlığı, bademcik iltihabı, farenjit ve sinüzit üst solunum yollarını etkileyen enfeksiyonlardır ve bu enfeksiyonlar genellikle burun akıntısı ve tıkanıklığı, boğaz ağrısı, ateş, öksürük ve halsizlik olarak kendilerini gösterirler. Solunum yolu enfeksiyonlarında kulak burun boğaz (KBB) uzmanlarına başvurulması gerekir.

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları

Üst solunum yollarındaki enfeksiyonlardan daha derin ve daha ağır seyreden alt solunum yolu enfeksiyonları akciğerlerde ve bronşlarda gerçekleşen enfeksiyon hastalıklarıdır. Zatürre veya bronşit gibi hastalıkları içeren bu rahatsızlıklarda genellikle göğüs hastalıkları uzmanlarına başvurulması önerilir.

İdrar Yolu Enfeksiyonları

İdrar yolu enfeksiyonları, böbrekler, mesane, üretra ve üreter gibi idrar yollarında enfeksiyon oluşumudur. İdrar yolu enfeksiyonlarında üroloji uzmanları tedavi sağlar.

Vajinal Enfeksiyonlar

Vajinal enfeksiyonlar kadınlarda genital bölgede meydana gelen enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonlar jinekologlar yani kadın hastalıkları uzmanları tarafından tedavi edilir.

Deri Enfeksiyonları

Deri enfeksiyonları cilt altındaki mantar, virüs ve bakteri gibi mikroorganizmaların sebep olduğu enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonlar dermatologlar yani cildiye uzmanları tarafından tedavi edilir.

Kan Dolaşımı Enfeksiyonları

Kan dolaşımındaki enfeksiyonları oldukça ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verip ölümcül sonuçlar doğurabilir. Ateş ve sıtma, vücut ısısının düşmesi, cilt renginin değişmesi, bayılma ya da bilinç kaybı gibi belirtilerle ortaya çıkar. Kan dolaşımı enfeksiyonlarına dahiliye uzmanları ile hematoloji bölümü ilgilenmektedir.

Beyin ve Omurilik Enfeksiyonları

Beyin ve omurilik enfeksiyonları beyin zarlarını etkileyerek menenjit veya ensefalit gibi hastalıklara yol açabilir. Bu enfeksiyonlar nörologlar tarafından tedavi edilmektedir.

Karaciğer Enfeksiyonları

Belirtileri iştahsızlık, mide bulantısı, kusma koyu renkli idrar, ateş ve eklem ağrıları olan karaciğer enfeksiyonları kronik hepatit, karaciğer yetmezliği, siroz ve karaciğer kanserine sebep olabilir. Karaciğer enfeksiyonları için dahiliye ya da hepatoloji bölümüne gidilmelidir.

Sindirim Sistemi Enfeksiyonları

Sindirim sistemi enfeksiyonları mide ve bağırsakları etkiler. Bu enfeksiyonlar gastroenterologlar tarafından tedavi edilir.

Göz Enfeksiyonları

Göz enfeksiyonları konjonktivit gibi hastalıklarla kendini gösterir. Göz enfeksiyonlarında göz hastalıkları uzmanlarına başvurulması gereklidir.

Kulak Enfeksiyonları

Kulak enfeksiyonları özellikle orta kulak iltihaplarıyla kendini gösterir. Kulak enfeksiyonları, KBB yani kulak burun boğaz uzmanlarının ilgi alanına girer.