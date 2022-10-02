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Giriş Tarihi: 2.10.2022 15:50

Enflasyon beklentisi açıklandı! 2022 Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ne olur?

Enflasyon beklentisi TCMB Piyasa Katılımcıları anket sonucu ile açıklandı. Ekim ayının gelişiyle birlikte sorgulanan Eylül ayı enflasyon verisi Tüketici Fiyat Endeksi ile birlikte paylaşılacak. İlgililer enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, ne olur sorularına yanıt aramaya başladı. TÜİK tarafından duyurulacak rakam birçok alanda belirleyici olacak. Peki, 2022 Eylül enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? İşte, yanıtlar…

Enflasyon beklentisi açıklandı! 2022 Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ne olur?

Eylül enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, ne olur soruları yanıt aramaya başladı. TÜİK tarafından paylaşılacak ayın enflasyonu, TEFE TÜFE verileri ekonomiyi birçok alanda etkileyecek. Ayrıca asgari ücreti, memur ve emekli zammı için de belirleyici olan oranlar oldukça önemli. Rakamların açıklanmasından önce T.C. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketini paylaşarak enflasyon beklentisi için açıklama yaptı. İşte, enflasyon verisi eylül 2022 hakkında bilgiler…

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Eylül ayı enflasyon verileri 3 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak. Resmi inernet sitesinden duyurulacak oranlar saat 10.00'da erişime açılacak.

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

TÜİK tarafından 3 Ekim Pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

EYLÜL 2022 ENFLASYON BEKLENTİSİ AYLIK BAZDA YÜZDE 3,53 OLDU

Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,53 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,15 ve en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,53) göre bir önceki ay yüzde 80,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,26'ya yükseleceği hesaplanıyor.

2022 ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 73,88 OLDU

Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,46 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 72,35'den yüzde 73,88'e yükseldi.

Dönem Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak 38,12 10,09 11,10
Şubat 38,05 4,14 4,81
Mart 44,78 5,34 5,46
Nisan 57,70 5,96 7,25
Mayıs 61,20 5,49 2,98
Haziran 65,50 4,44 4,95
Temmuz 70,46 3,40 2,37
Ağustos 72,35 2,28 1,46
Eylül 73,88 3,53
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Enflasyon beklentisi açıklandı! 2022 Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ne olur?
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