Enflasyon beklentisi açıklandı! 2022 Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ne olur?

EYLÜL 2022 ENFLASYON BEKLENTİSİ AYLIK BAZDA YÜZDE 3,53 OLDU

Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,53 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,15 ve en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,53) göre bir önceki ay yüzde 80,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,26'ya yükseleceği hesaplanıyor.