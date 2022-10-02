Enflasyon beklentisi açıklandı! 2022 Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ne olur?

Eylül enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, ne olur soruları yanıt aramaya başladı. TÜİK tarafından paylaşılacak ayın enflasyonu, TEFE TÜFE verileri ekonomiyi birçok alanda etkileyecek. Ayrıca asgari ücreti, memur ve emekli zammı için de belirleyici olan oranlar oldukça önemli. Rakamların açıklanmasından önce T.C. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketini paylaşarak enflasyon beklentisi için açıklama yaptı. İşte, enflasyon verisi eylül 2022 hakkında bilgiler…
ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Eylül ayı enflasyon verileri 3 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak. Resmi inernet sitesinden duyurulacak oranlar saat 10.00'da erişime açılacak.
EYLÜL 2022 ENFLASYON BEKLENTİSİ AYLIK BAZDA YÜZDE 3,53 OLDU
Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,53 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,15 ve en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,53) göre bir önceki ay yüzde 80,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,26'ya yükseleceği hesaplanıyor.
2022 ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 73,88 OLDU
Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,46 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 72,35'den yüzde 73,88'e yükseldi.
|Dönem
|Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)
|Aylık Beklenti (Yüzde)
|Gerçekleşme (Yüzde)
|Ocak
|38,12
|10,09
|11,10
|Şubat
|38,05
|4,14
|4,81
|Mart
|44,78
|5,34
|5,46
|Nisan
|57,70
|5,96
|7,25
|Mayıs
|61,20
|5,49
|2,98
|Haziran
|65,50
|4,44
|4,95
|Temmuz
|70,46
|3,40
|2,37
|Ağustos
|72,35
|2,28
|1,46
|Eylül
|73,88
|3,53