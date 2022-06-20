Enflasyon oranı 2022 haziran: Enflasyon beklentisi açıklandı! 2022 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

Enflasyon oranı 2022 haziran ayı için açıklanacak. 6 aylık verinin belli olacağı konuyla ilgili olarak enflasyon beklentisi de açıklandı. Beklentiyle birlikte yeni hesaplar ortaya kondu. Asgari ücret zammı konusunda da etkili olması beklenen kararla ilgili olarak veriler toplanmaya devam ediyor. Durumun yakın takipçileri "2022 haziran ayı enflasyon oranı ne olur?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında açıklanır? İşte cevaplar…
ENFLASYON BEKLENTİSİ HAZİRAN 2022
Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Merkez Bankası'nın 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği Haziran ayına ilişkin enflasyon beklenti anketi sonuçlarında rakamlar paylaşıldı.
Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 64,59 oldu.
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE OLMUŞTU?
TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,98 yıllık bazda ise yüzde 73,50 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 39,33 oldu. Bu rakam Haziran ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.