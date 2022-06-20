Haberler Yaşam Haberleri Enflasyon oranı 2022 haziran: Enflasyon beklentisi açıklandı! 2022 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 20.6.2022 16:49

Enflasyon oranı 2022 haziran: Enflasyon beklentisi açıklandı! 2022 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

Enflasyon oranı 2022 haziran: Enflasyon beklentisi açıklandı! 2022 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

Enflasyon beklenti anketi açıklandı! Emekli ve memur zammı için beklenen 6 aylık verinin kesinleşeceği 2022 haziran ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanmayı bekliyor. Birçok noktada belirleyici olacak enflasyon rakamları gün sayıyor. Bu noktada “enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?” soruları gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz ay açıklanan 5 aylık veri ile tahminler ortaya çıkmıştı. Peki, enflasyon oranı 2022 haziran ne olur? İşte detaylar…

Enflasyon oranı 2022 haziran ayı için açıklanacak. 6 aylık verinin belli olacağı konuyla ilgili olarak enflasyon beklentisi de açıklandı. Beklentiyle birlikte yeni hesaplar ortaya kondu. Asgari ücret zammı konusunda da etkili olması beklenen kararla ilgili olarak veriler toplanmaya devam ediyor. Durumun yakın takipçileri "2022 haziran ayı enflasyon oranı ne olur?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında açıklanır? İşte cevaplar…

ENFLASYON BEKLENTİSİ HAZİRAN 2022

Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Merkez Bankası'nın 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği Haziran ayına ilişkin enflasyon beklenti anketi sonuçlarında rakamlar paylaşıldı.

Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 64,59 oldu.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz Pazartesi günü TÜİK tarafından saat 10.00'u gösterdiğinde açıklanacak.

6 aylık veri kesinleşerek memur ve emekli zammı ortaya çıkacak.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE OLMUŞTU?

TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,98 yıllık bazda ise yüzde 73,50 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 39,33 oldu. Bu rakam Haziran ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Enflasyon oranı 2022 haziran: Enflasyon beklentisi açıklandı! 2022 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA