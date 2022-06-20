Enflasyon oranı 2022 haziran: Enflasyon beklentisi açıklandı! 2022 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

Enflasyon oranı 2022 haziran ayı için açıklanacak. 6 aylık verinin belli olacağı konuyla ilgili olarak enflasyon beklentisi de açıklandı. Beklentiyle birlikte yeni hesaplar ortaya kondu. Asgari ücret zammı konusunda da etkili olması beklenen kararla ilgili olarak veriler toplanmaya devam ediyor. Durumun yakın takipçileri "2022 haziran ayı enflasyon oranı ne olur?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında açıklanır? İşte cevaplar…