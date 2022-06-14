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Giriş Tarihi: 14.6.2022 14:27

Enflasyon oranı 2022 haziran ne zaman açıklanacak? Haziran enflasyon beklentisi ne oldu?

Enflasyon oranı 2022 haziran ne zaman açıklanacak? Haziran enflasyon beklentisi ne oldu?

Emekli ve memur zammı başta olmak üzere asgari ücret zammı ve daha birçok piyasa üzerinde etkili olacak enflasyon oranı 2022 haziran için sorgulamalar başladı. Maaş zamlarıyla ilgili olan son verinin açıklanması için geri sayım sürüyor. Bu noktada en çok araştırılanlar arasında haziran enflasyon beklentisi ile TEFE TÜFE tahminleri bulunuyor. Beklenti anketiyle birlikte rakamlar netleşirken çeşitli formüller ayrı ayrı olarak değerlendiriliyor. Peki, 2022 haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ne olacak? İşte tüm detaylar…

Haziran enflasyon beklentisi rakamların netleşmesi açısından oldukça önemli bir noktada. Özellikle emekli ve memur zammı için kesinlik noktasında olan son veride geri sayım başladı. "Enflasyon oranı 2022 haziran ne olur?" sorusu piyasaların gündeminde. Birçok alanın etkileneceği konuyla ilgili olarak çalışmalar tamamlandığında TÜİK verileri aktaracak. Enflasyon tahmini netlik kazanacak. Peki, 2022 haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ne olacak? İşte cevaplar…

ENFLASYON ORANI HAZİRAN 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.

Veriler saat 10.00'da halka duyurulacak.

HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Merkez Bankası tarafından her ay yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi henüz erişime açılmadı. Mayıs ayı anketinde haziran beklentisi yüzde 2,97 olarak açıklanmıştı.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı için duyuruda bulundu. Buna göre enflasyon yıllık bazda beklentilerin altında yüzde 73,50 düzeyinde gerçekleşirken, 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu.

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Enflasyon oranı 2022 haziran ne zaman açıklanacak? Haziran enflasyon beklentisi ne oldu?
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