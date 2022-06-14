Enflasyon oranı 2022 haziran ne zaman açıklanacak? Haziran enflasyon beklentisi ne oldu?

Haziran enflasyon beklentisi rakamların netleşmesi açısından oldukça önemli bir noktada. Özellikle emekli ve memur zammı için kesinlik noktasında olan son veride geri sayım başladı. "Enflasyon oranı 2022 haziran ne olur?" sorusu piyasaların gündeminde. Birçok alanın etkileneceği konuyla ilgili olarak çalışmalar tamamlandığında TÜİK verileri aktaracak. Enflasyon tahmini netlik kazanacak. Peki, 2022 haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ne olacak? İşte cevaplar…