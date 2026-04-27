ENFLASYON ORANI 2026 NİSAN TARİHİ: Enflasyon beklentisi ne yönde, rakamlar ne zaman açıklanacak?

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın ve ekonomi dünyasının odaklandığı Nisan 2026 enflasyon oranı için kritik takvim işliyor. Mayıs ayının ilk haftasında açıklanacak olan resmi rakamlar, kira artış oranlarından maaş zamlarına kadar pek çok kalemi doğrudan etkileyecek. Piyasa katılımcılarının güncel tahminleri ise belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı enflasyon rakamlarını her ay olduğu gibi takip eden ayın başında kamuoyuyla paylaşıyor. Normal şartlarda her ayın 3'ünde açıklanan veriler, 2026 yılının Mayıs ayında hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Bu tarih itibarıyla 2026 yılının dördüncü enflasyon verisi tescillenmiş olacak.
Nisa ayında aylık enflasyon oranının yüzde 2,93 olması beklenirken mayıs ayında yüzde 1,82 tahmin ön plana çıktı.
4 Mayıs'ta açıklanacak olan veri, sadece bir istatistik olmanın ötesinde milyonların gelirini de belirleyecek. 2026 yılının ilk üç ayında (Ocak %4,84, Şubat %2,43, Mart %1,94) biriken enflasyon farkına Nisan verisi de eklenecek. Böylece 6 aylık memur ve emekli zam oranı için dörtte üçlük yol tamamlanmış olacak. Ayrıca, iş yeri kira artış oranları için tavan olan 12 aylık TÜFE ortalaması da bu veriyle kesinlik kazanacak.