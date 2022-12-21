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Giriş Tarihi: 21.12.2022 16:43

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Aralık Enflasyon oranı verisi için gözler TÜİK'te!

Emekli ve memur zamlarında önemli bir rol oynayan Aralık enflasyon oranı verileri için gözler TÜİK’te! Ocak ayında açıklanacak olan veriyle ilgili olarak “Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Ekonomi ilgilileri konuya dair gelişmeleri yakın mercek altına aldı. Bu açıklamayla beklenen zam oranları da bir bir netlik kazanmış olacak. Peki, Aralık Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte merakla beklenen o tarih ve detaylar.

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Aralık Enflasyon oranı verisi için gözler TÜİK’te!

Aralık enflasyon oranı için geri sayım resmen başladı. 2022 yılı Kasım ayında TÜFE yüzde 2,88 oranında artmıştır. Kasım ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 84,39 düzeyinde gerçekleşmişti. Emekli memur zammının açıklanmasında büyük bir rol oynayan veri için şimdi TÜİK açıklaması bekleniyor. Peki, Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Aralık enflasyon oranı için detaylar.

KASIM ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Enflasyon Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası, emekli ve memur zammı için belirleyici olacak 4 aylık enflasyon verisi netleşti. Buna göre 4 aylık enflasyon verisi 10,84 olurken, bu rakam aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı oldu. Memur zam oranı ise 4 aylık yüzde 11,84 olarak netleşti.

ARALIK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şu an kesin olarak tarihi belli olmasa da her ayın ilk pazartesi günü enflasyon oranı açıklanıyor. Bu bağlamda, 2 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

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Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Aralık Enflasyon oranı verisi için gözler TÜİK'te!
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