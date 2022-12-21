Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Aralık Enflasyon oranı verisi için gözler TÜİK’te!

Aralık enflasyon oranı için geri sayım resmen başladı. 2022 yılı Kasım ayında TÜFE yüzde 2,88 oranında artmıştır. Kasım ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 84,39 düzeyinde gerçekleşmişti. Emekli memur zammının açıklanmasında büyük bir rol oynayan veri için şimdi TÜİK açıklaması bekleniyor. Peki, Enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Aralık enflasyon oranı için detaylar.
KASIM ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
Enflasyon Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.