Haberler Yaşam Haberleri Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2026 Nisan enflasyon beklentisi TÜİK verileri öncesi netleşti
Giriş Tarihi: 26.04.2026 14:16

Nisan ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak olan veriler öncesinde piyasalardaki son beklentiler ve tahminler belli oldu. Milyonların gözü kulağı Mayıs ayının başında yapılacak resmi açıklamaya çevrilmişken, ekonomistlerin öngörüleri TÜFE oranlarındaki değişim sinyallerini şimdiden veriyor. Peki, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın ve ekonomi dünyasının odaklandığı Nisan 2026 enflasyon oranı için kritik takvim işliyor. Mayıs ayının ilk haftasında açıklanacak olan resmi rakamlar, kira artış oranlarından maaş zamlarına kadar pek çok kalemi doğrudan etkileyecek. Piyasa katılımcılarının güncel tahminleri ise belli oldu.

TÜİK NİSAN ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı enflasyon rakamlarını her ay olduğu gibi takip eden ayın başında kamuoyuyla paylaşıyor. Normal şartlarda her ayın 3'ünde açıklanan veriler, 2026 yılının Mayıs ayında hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Bu tarih itibarıyla 2026 yılının dördüncü enflasyon verisi tescillenmiş olacak.

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

2026 yılının Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 4,84 olurken bu oran şubat ayında yüzde 2,43, Mart ayında 1,94 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) anket sonuçlarında enflasyon beklentileri ortaya çıktı.

Nisa ayında aylık enflasyon oranının yüzde 2,93 olması beklenirken mayıs ayında yüzde 1,82 tahmin ön plana çıktı.

MEMUR, EMEKLİ VE KİRA ARTIŞ ORANLARI NETLEŞİYOR

4 Mayıs'ta açıklanacak olan veri, sadece bir istatistik olmanın ötesinde milyonların gelirini de belirleyecek. 2026 yılının ilk üç ayında (Ocak %4,84, Şubat %2,43, Mart %1,94) biriken enflasyon farkına Nisan verisi de eklenecek. Böylece 6 aylık memur ve emekli zam oranı için dörtte üçlük yol tamamlanmış olacak. Ayrıca, iş yeri kira artış oranları için tavan olan 12 aylık TÜFE ortalaması da bu veriyle kesinlik kazanacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

