Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2026 Nisan enflasyon beklentisi TÜİK verileri öncesi netleşti

MEMUR, EMEKLİ VE KİRA ARTIŞ ORANLARI NETLEŞİYOR

4 Mayıs'ta açıklanacak olan veri, sadece bir istatistik olmanın ötesinde milyonların gelirini de belirleyecek. 2026 yılının ilk üç ayında (Ocak %4,84, Şubat %2,43, Mart %1,94) biriken enflasyon farkına Nisan verisi de eklenecek. Böylece 6 aylık memur ve emekli zam oranı için dörtte üçlük yol tamamlanmış olacak. Ayrıca, iş yeri kira artış oranları için tavan olan 12 aylık TÜFE ortalaması da bu veriyle kesinlik kazanacak.

