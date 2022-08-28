2022 Ağustos ayı enflasyon oranı için geri sayım devam ediyor. Ağustos ayı enflasyon oranı, TÜİK son dakika açıklaması ile öğrenilecek. Bu ay açıklanacak rakamlar ile birlikte 2022 yılının sekizinci ayına ait enflasyon oranı netleşecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Böylece Ağustos ayı enflasyon beklentisi tahmini belli oldu. Peki, ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2022 Ağustos ayı enflasyon beklentisi nedir? İşte detaylar…
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı, her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Ancak ayın 3'ü resmi tatil olduğunda ya da hafta sonuna denk geldiğinde ertelenmektedir.
3 Eylül'ün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 2022 Ağustos ayı enflasyon verilerinin 5 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. 2022 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,23 iken, bu anket döneminde yüzde 41,99 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,27 ve yüzde 24,35 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.
Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %49,65 olarak gerçekleşti.