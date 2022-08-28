2022 Ağustos ayı enflasyon oranı için geri sayım devam ediyor. Ağustos ayı enflasyon oranı, TÜİK son dakika açıklaması ile öğrenilecek. Bu ay açıklanacak rakamlar ile birlikte 2022 yılının sekizinci ayına ait enflasyon oranı netleşecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Böylece Ağustos ayı enflasyon beklentisi tahmini belli oldu. Peki, ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2022 Ağustos ayı enflasyon beklentisi nedir? İşte detaylar…

AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı, her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Ancak ayın 3'ü resmi tatil olduğunda ya da hafta sonuna denk geldiğinde ertelenmektedir.

3 Eylül'ün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 2022 Ağustos ayı enflasyon verilerinin 5 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.