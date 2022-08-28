Haberler Yaşam Haberleri Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2022 Ağustos ayı enflasyon oranı verisi için tarih belli oldu!
Giriş Tarihi: 28.8.2022 20:04

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2022 Ağustos ayı enflasyon oranı verisi için tarih belli oldu!

Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ağustos ayı enflasyon oranı için geri sayım devam ediyor. Temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE yüzde 2,37 artarken yıllık bazda yüzde 79,60 olmuştu. Şimdi gözler ağustos ayı enflasyon oranları için TÜİK’ten gelecek verilerde. Peki, Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2022 Ağustos ayı enflasyon beklentisi nedir?

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2022 Ağustos ayı enflasyon oranı verisi için tarih belli oldu!

2022 Ağustos ayı enflasyon oranı için geri sayım devam ediyor. Ağustos ayı enflasyon oranı, TÜİK son dakika açıklaması ile öğrenilecek. Bu ay açıklanacak rakamlar ile birlikte 2022 yılının sekizinci ayına ait enflasyon oranı netleşecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Böylece Ağustos ayı enflasyon beklentisi tahmini belli oldu. Peki, ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2022 Ağustos ayı enflasyon beklentisi nedir? İşte detaylar…

AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı, her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Ancak ayın 3'ü resmi tatil olduğunda ya da hafta sonuna denk geldiğinde ertelenmektedir.

3 Eylül'ün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 2022 Ağustos ayı enflasyon verilerinin 5 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. 2022 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,23 iken, bu anket döneminde yüzde 41,99 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,27 ve yüzde 24,35 olarak gerçekleşti.

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %49,65 olarak gerçekleşti.

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Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2022 Ağustos ayı enflasyon oranı verisi için tarih belli oldu!
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