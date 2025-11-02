Enflasyon oranı ne zaman belli olacak, beklenti ne yönde? TÜİK verileri ile belli oluyor! 2025 Ekim ayı enflasyon rakamları bekleniyor

EYLÜL AYI ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon rakamları geçtiğimiz ay belli olmuştu.



Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 3,23, yıllık bazda ise yüzde 33,29 olarak açıklandı.



TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,36 artış olarak gerçekleşti.