Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne olacak, beklentiler ne yönde? TEFE TÜFE Ekim 2022 Enflasyon oranı YARIN AÇIKLANACAK!

Ekim ayı enflasyon oranı verisi için nefesler tutuldu. Ocak ayında yapılacak zam oranları için büyük bir önem taşıyan bu veri merakla beklenirken öte yandan "Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne olacak, beklentiler ne yönde?" soruları da yanıt aramaya başladı. 2022'nin ikinci altı aylık yarısına ilişkin veriler hem taban maaş artışları hem de ek zam formülleri de gündeme getirdi. Peki, bu kritik açıklama ne zaman gelecek, Enflasyon oranı ne olacak, beklentiler ne yönde? İşte detaylar.
YILLIK BAZDA ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 83,45
Ekonomistlerin Ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,54) göre bir önceki ay yüzde 83,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 85,51'e yükseleceği hesaplanıyor.
2022 ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 73,12
Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,08 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,88'den yüzde 73,12'ye geriledi.
ENFLASYON ORANI EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN DOĞRUDAN BELİRLEYİCİ OLACAK
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Ekim, Kasım, Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.
Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.