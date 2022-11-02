Haberler Yaşam Haberleri Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne olacak, beklentiler ne yönde? TEFE TÜFE Ekim 2022 Enflasyon oranı YARIN AÇIKLANACAK!
Giriş Tarihi: 2.11.2022 11:29

Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne olacak, beklentiler ne yönde? TEFE TÜFE Ekim 2022 Enflasyon oranı YARIN AÇIKLANACAK!

Gerek emekli gerekse memur zammını yakından ilgilendiren enflasyon oranı verisi yarın TÜİK tarafından açıklanacak. Ekim ayına ilişkin verilerin gelmesiyle beraber birçok konu netlik kazanmaya başlayacak. Son olarak Eylül ayında yıllık enflasyon TÜFE'de %83,45'e yükselmişti. Bu kapsamda “Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne olacak, beklentiler ne yönde?” gibi sorular yanıt aramaya başladı. Milyonlar bu açıklamaya kilitlendi. Bu veri özellikle emekli, memur maaşlarıyla asgari ücrette büyük bir önem taşıyor. Peki, Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne olacak, beklentiler ne yönde? İşte detaylar.

Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne olacak, beklentiler ne yönde? TEFE TÜFE Ekim 2022 Enflasyon oranı YARIN AÇIKLANACAK!

Ekim ayı enflasyon oranı verisi için nefesler tutuldu. Ocak ayında yapılacak zam oranları için büyük bir önem taşıyan bu veri merakla beklenirken öte yandan "Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne olacak, beklentiler ne yönde?" soruları da yanıt aramaya başladı. 2022'nin ikinci altı aylık yarısına ilişkin veriler hem taban maaş artışları hem de ek zam formülleri de gündeme getirdi. Peki, bu kritik açıklama ne zaman gelecek, Enflasyon oranı ne olacak, beklentiler ne yönde? İşte detaylar.

SON DAKİKA: Enflasyon beklentisi ve tahmini belli oldu! Ekim 2022 enflasyon beklenti anketi paylaşıldı! TÜİK TÜFE ne kadar, yüzde kaç olacak?

EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Kasım Perşembe günü enflasyon oranı için saatler 10:00'u gösterdiğinde açıklamada bulunacak. Öte yandan enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Peki ekonomistlerin enflasyon beklentisi ve tahmini ne oldu?

SON DAKİKA: Enflasyon beklentisi ve tahmini belli oldu! Ekim 2022 enflasyon beklenti anketi paylaşıldı! TÜİK TÜFE ne kadar, yüzde kaç olacak?

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

TÜİK tarafından 3 Kasım Perşembe günü açıklanacak Ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

SON DAKİKA: Enflasyon beklentisi ve tahmini belli oldu! Ekim 2022 enflasyon beklenti anketi paylaşıldı! TÜİK TÜFE ne kadar, yüzde kaç olacak?

YILLIK BAZDA ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 83,45

Ekonomistlerin Ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,54) göre bir önceki ay yüzde 83,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 85,51'e yükseleceği hesaplanıyor.

SON DAKİKA: Enflasyon beklentisi ve tahmini belli oldu! Ekim 2022 enflasyon beklenti anketi paylaşıldı! TÜİK TÜFE ne kadar, yüzde kaç olacak?

2022 ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 73,12

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,08 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,88'den yüzde 73,12'ye geriledi.

SON DAKİKA: Enflasyon beklentisi ve tahmini belli oldu! Ekim 2022 enflasyon beklenti anketi paylaşıldı! TÜİK TÜFE ne kadar, yüzde kaç olacak?

ENFLASYON ORANI EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN DOĞRUDAN BELİRLEYİCİ OLACAK

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Ekim, Kasım, Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

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Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne olacak, beklentiler ne yönde? TEFE TÜFE Ekim 2022 Enflasyon oranı YARIN AÇIKLANACAK!
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