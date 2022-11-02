Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne olacak, beklentiler ne yönde? TEFE TÜFE Ekim 2022 Enflasyon oranı YARIN AÇIKLANACAK!

Ekim ayı enflasyon oranı verisi için nefesler tutuldu. Ocak ayında yapılacak zam oranları için büyük bir önem taşıyan bu veri merakla beklenirken öte yandan "Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne olacak, beklentiler ne yönde?" soruları da yanıt aramaya başladı. 2022'nin ikinci altı aylık yarısına ilişkin veriler hem taban maaş artışları hem de ek zam formülleri de gündeme getirdi. Peki, bu kritik açıklama ne zaman gelecek, Enflasyon oranı ne olacak, beklentiler ne yönde? İşte detaylar.