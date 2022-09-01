Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak 2022? TÜİK TEFE – TÜFE ağustos ayı enflasyon beklentisi nasıl?

Enflasyon rakamları için sayılı gün kaldı. TÜFE - TEFE ağustos ayı enflasyon oranları ile kira artış oranı, emekli ve memur maaşı belirleniyor. Birçok emekli, enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak sorusunu yöneltiyor. Her ayın ilk haftası enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanıyor. Açıklamadan önce enflasyon rakamları beklentisi de yayımlanmakta. Peki, Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!
AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Her ayın 3'ünde açıklanan TÜİK enflasyon oranları, ayın üçünün cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle 5 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.
TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI NASIL?
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %49,65 olarak gerçekleşti.
AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Piyasa katılımcıları anketinin Ağustos ayına ilişkin sonuçlarına göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,23 iken, bu anket döneminde yüzde 41,99 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,27 ve yüzde 24,35 olarak gerçekleşti.
Her ay enflasyon rakamlarından sonra kira artış oranı güncelleniyordu. 11 Haziran 2022 itibariyle kiracıya yüzde 25 üzerinde zam yapılmaması kararı alındı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,
"1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" açıklamalarında bulundu.