Engellere karşı pedal çevirdiler

Görme engelli bireyler Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda başlayan bisiklet turuyla Yenişehir sınırları içerisinde kilometrelerce pedal çevirdi. Güzel duygular içerisinde olduklarını söyleyen MERBİSDER Başkanı Süleyman Uygun"3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, farkındalık yaratmak için MERBİSDER olarak Türkiye Engelliler Derneği Mersin Şube Başkanımız Raif Demir ve Yenişehir Belediyesinin işbirliğiyle bisiklet turu gerçekleştirdik. 5 görme engelli hemşehrimizle şehir turu yaptık. Hep birlikte güzel duygular içerisindeyiz. Katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.