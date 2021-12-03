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Giriş Tarihi: 3.12.2021 12:50 Son Güncelleme: 3.12.2021 12:53

Engellere karşı pedal çevirdiler

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Engellere karşı pedal çevirdiler

Mersin Yenişehir Belediyesi,  Mersin Bisiklet Derneği (MERBİSDER)  ve Türkiye Görme Engelliler Derneği Mersin Şubesi ile birlikte engellere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenledi.  Görme engelli bireylerin katılımıyla, iki kişinin pedal çevirerek kullanabildiği çift kişilik bisikletler olan tandemlerle şehir turu yapıldı.

Görme engelli bireyler Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda başlayan bisiklet turuyla Yenişehir sınırları içerisinde kilometrelerce pedal çevirdi. Güzel duygular içerisinde olduklarını söyleyen MERBİSDER Başkanı Süleyman Uygun"3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, farkındalık yaratmak için MERBİSDER olarak Türkiye Engelliler Derneği Mersin Şube Başkanımız Raif Demir ve Yenişehir Belediyesinin işbirliğiyle bisiklet turu gerçekleştirdik. 5 görme engelli hemşehrimizle şehir turu yaptık. Hep birlikte güzel duygular içerisindeyiz. Katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

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Engellere karşı pedal çevirdiler
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