Engelleri aştı rekora koştu

Konya'da DOSD Meram Spor Kulübü'nün Down sendromlu başarılı milli sporcusu 17 yaşındaki Muhammed Eren Uysal, Bulgaristan'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Şampiyonası'nda rekorları altüst etti. Uysal, 800 metre ve 1500 metre yarışlarına dünya rekorlarını kırarak şampiyon olmayı başardı. Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan DOSD Meram Spor Kulübü'nün down sendromlu milli sporcusu Muhammed Eren Uysal, adını dünya atletizm tarihine altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. 4 yıl önce atletizmle tanışan Uysal, sayısız Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra geçtiğimiz yıl Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre yarışını 2.53.18'lik derecesiyle tamamlayarak hem Avrupa hem de Dünya rekorunu kırmış, 1500 metre yarışlarında da 6.01.05'lik derecesiyle dünya rekorunu egale ederek çifte Avrupa Şampiyonu unvanını kazanmıştı.

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Milli sporcu Uysal, aylar süren hazır hazırlıkların ardından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Şampiyonası'nda 1500 metre yürüyüş dalında birinci olmayı başardı. Muhammed Eren Uysal, 800 metre mozaik kategorisinde de 2:45.09'luk derecesiyle dünya rekoru kırarak dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Bununla da yetinmeyen Uysal, 1500 metre müsabakasında da rakiplerini geride bırakıp dünya rekoru kırarak yine altın madalyaya ulaşmayı başardı.