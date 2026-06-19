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Giriş Tarihi: 19.06.2026

Engelleri aştı rekora koştu

Konya’da yaşayan Down sendromlu Muhammed Eren Uysal, Bulgaristan’da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Şampiyonası’nda tarihi bir başarı elde etti. Uysal 800 ve 1500 metre yarışlarında dünya rekoru kırdı

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Engelleri aştı rekora koştu
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Konya'da DOSD Meram Spor Kulübü'nün Down sendromlu başarılı milli sporcusu 17 yaşındaki Muhammed Eren Uysal, Bulgaristan'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Şampiyonası'nda rekorları altüst etti. Uysal, 800 metre ve 1500 metre yarışlarına dünya rekorlarını kırarak şampiyon olmayı başardı. Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan DOSD Meram Spor Kulübü'nün down sendromlu milli sporcusu Muhammed Eren Uysal, adını dünya atletizm tarihine altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. 4 yıl önce atletizmle tanışan Uysal, sayısız Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra geçtiğimiz yıl Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre yarışını 2.53.18'lik derecesiyle tamamlayarak hem Avrupa hem de Dünya rekorunu kırmış, 1500 metre yarışlarında da 6.01.05'lik derecesiyle dünya rekorunu egale ederek çifte Avrupa Şampiyonu unvanını kazanmıştı.

ZİRVEYE ULAŞTI
Milli sporcu Uysal, aylar süren hazır hazırlıkların ardından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Şampiyonası'nda 1500 metre yürüyüş dalında birinci olmayı başardı. Muhammed Eren Uysal, 800 metre mozaik kategorisinde de 2:45.09'luk derecesiyle dünya rekoru kırarak dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Bununla da yetinmeyen Uysal, 1500 metre müsabakasında da rakiplerini geride bırakıp dünya rekoru kırarak yine altın madalyaya ulaşmayı başardı.

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Engelleri aştı rekora koştu
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