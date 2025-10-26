Haberler Yaşam Haberleri Engelleri aştı şampiyon oldu
Giriş Tarihi: 26.10.2025

Engelleri aştı şampiyon oldu

Konya'da yaşayan Ezo Çaylak (18), 2 yıl önce antrenör Savaş Bağhan ile tanışınca, atletizme başladı. Bağhan, yarış için gittikleri İzmir'de genç kızın, arkadaşlarının yaptığı hareketleri yapamadığını fark etti. Ezo Çaylak kısmi zihinsel engeli olduğunu mesaj atarak bildirdi. Bunun üzerine Bağhan, genç kızın ailesine özel sporcular branşında daha başarılı olacağını anlattı. Yüzde 50 oranında engelli raporu verilen Ezo, bir yıl önce özel sporcular kategorisinde yarışmaya başladı. 800 ve 1500 metrede Türkiye rekorlarını kıran Ezo, 800 metrede ise dünya sıralamasında birinci oldu.
