Engelleri aştı şampiyon oldu

Aksaray'da yaşayan öğretmen çiftin 22 yaşındaki otizmli çocukları Enes Utku Koçak, yüzmede Türkiye şampiyonlukları kazandı. Bir yıl önce başladığı tekvandoda da şampiyon olup mille takıma seçilmeyi başardı. Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Enes Utku, Ankara'da düzenlenen Türkiye Parapoomsae Şampiyonası'nda P23 büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olmayı başararak martta düzenlenecek olan uluslararası müsabakada Milli Takım formasıyla ülkemizi temsil etmeye de hak kazandı. Okulu, yüzmeyi ve tekvandoyu başarıyla sürdüren Enes Utku, kendini 'Otizmle savaşan bir insan' olarak tanımlıyor.