Engelli adam yangında öldü: Kardeşinin çabası yetmedi

Şahinbey ilçesinin Fırat Mahallesi 41 Nolu Sokak'ta meydana gelen olayda 75 yaşındaki Nuri Güngör'ün yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Engelli olduğu öğrenilen adamın evinde yangın çıktığını gören alt kattaki yakınları durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. Bu sırada Güngör'ün kardeşi alevlerin arasına dalarak ağabeyini alarak dışarı çıkardı. Ağır yaralanan Nuri Güngör ile dumandan etkilenen 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu yangın söndürüldü. Gaziantep Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Nuri Güngör, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.