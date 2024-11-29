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Giriş Tarihi: 29.11.2024 14:49 Son Güncelleme: 29.11.2024 15:49

Engelli adam yangında öldü: Kardeşinin çabası yetmedi

Gaziantep’te müstakil bir evde çıkan yangında kardeşi tarafından ağır yaralı olarak alevlerin arasından çıkarılan 75 yaşındaki engelli adam hastanede yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Engelli adam yangında öldü: Kardeşinin çabası yetmedi

Şahinbey ilçesinin Fırat Mahallesi 41 Nolu Sokak'ta meydana gelen olayda 75 yaşındaki Nuri Güngör'ün yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Engelli olduğu öğrenilen adamın evinde yangın çıktığını gören alt kattaki yakınları durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. Bu sırada Güngör'ün kardeşi alevlerin arasına dalarak ağabeyini alarak dışarı çıkardı. Ağır yaralanan Nuri Güngör ile dumandan etkilenen 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu yangın söndürüldü. Gaziantep Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Nuri Güngör, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Engelli adam yangında öldü: Kardeşinin çabası yetmedi
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