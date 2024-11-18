Engelli ağabeyini boğarak öldürdü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan ve bir fabrikada çalışan 3 çocuk babası Ahmet Bircan Hasırcı, hafta sonu tatilini değerlendirmek için, önceki gün ilçeye bağlı Kozçeşme köyünde yaşayan annesi Fatma, ağabeyi Mehmet ve yeğeni Ecrin Hasırcı'yı ziyarete gitti. İki yıl önce babalarını kaybeden Ahmet Bircan Hasırcı (36) ve 10 yıl önce geçirdiği bir iş kazası nedeniyle kolunu kaybeden ağabeyi Mehmet Hasırcı (38), önceki akşam Fatma ve Ecrin Hasırcı komşuya gidince, evde alkol almaya başladı.Bir süre sonra dışarıyla çıkan iki kardeş, bahçede de alkol almaya devam etti.İddiaya göre Mehmet Hasırcı, bahçede yürüdüğü sırada alkolünde etkisiyle dengesini kaybedince, kardeşinin otomobilinin üzerine düştü. İki kardeş, araçta oluşan küçük bir çizik nedeniyle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Ahmet Bircan Hasırcı, yere yatırdığı engelli ağabeyini dövmeye başladı. Sinirlerini alamayınca da elleriyle boğdu.Misafirlikten dönen Fatma ve Ecrin Hasırcı, Mehmet Hasırcı'nın yerde hareketsiz yattığını görünce, 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri ve jandarma ekipleri, Mehmet Hasırcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan ve karakoldaki ifadesinde kardeşiyle otomobilini çizdiği için tartıştıklarını ve yaşanan boğuşmada bayıldığını öne süren Ahmet Bircan Hasırcı, ağabeyini öldürdüğünü jandarmadan öğrendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.